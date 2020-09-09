紐時：特朗普競選陣營資金緊絀

稱必要時可自掏腰包

特朗普自2017年以來，一直為尋求連任籌集資金，比歷任美國總統還要早。當特朗普的對手拜登在今年春季成為民主黨提名候選人之際，拜登幾乎沒錢，而特朗普及共和黨全國委員會則擁有近2億美元（15.6億港元）的資金優勢，但這種優勢在5個月之間漸消失。

《紐約時報》報道指出，特朗普團隊從2019年初至今年7月一共籌得11億美元（約86億港元），但目前已花掉逾8億美元（約62.4億港元）。

在帕斯卡爾（Brad Parscale）擔任特朗普競選團隊經理期間，超過3.5億美元（約27.3億港元）用於籌款活動上，競選活動聚集了大量高薪的員工，特朗普被指利用競選捐款支付法律費用，並在美式足球年度大賽「超級碗」（Super Bowl）投放競選廣告。在共和黨全國代表大會召開之前，電視廣告費已花了1億多美元（逾7.8億港元）。另有消息人士透露，帕斯卡爾有車和司機，這筆費用對競選經理來說極不尋常。

有共和黨人批評帕斯卡爾揮霍競選經費，但這些宣傳手段成效甚微。特朗普在7月宣布撤換競選經理帕斯卡爾，由副競選經理施特平（Bill Stepien）補上。根據多名競選團隊人員透露，施特平接任後，競選團隊改變策略，開始削減開支，包括擱置了一項與團隊有關的5000萬美元（約3.9億港元）花費提案，花費300萬美元（約2340萬港元）購買印有特朗普名字的NASCAR汽車的想法也被放棄了，並且減少參與活動的工作人員的數量。

另一個較明顯的例子是，特朗普競選團隊大幅削減了8月份投放在電視廣告的支出，當中大部分廣告是在黨代會期間取消。廣告分析公司的數據顯示，在8月的最後兩周，拜登在電視上花費了3590萬美元（約2.8億港元）作競選宣傳，而特朗普團隊僅花費480萬美元（約3744萬港元）。

（紐約時報）