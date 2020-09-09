旗艦慈善基金受查 王儲大計蒙陰霾

美國司法部去年11月提出的起訴書稱，「外國官員1號」自2014年與被告聯繫，為他們提供禮物和金錢等，換取Twitter用戶的非公開資訊，該官員當時在沙特王室創立的「組織1號」擔任秘書長。多個著名美國媒體先後引述消息報道，涉事官員為時任MiSK基金秘書長阿薩克（Bader al-Asaker），他現時是穆罕默德的私人辦公室主管。

流亡加拿大的沙特前情報高官賈布里（Saad al-Jabri ）上月亦入稟美國法院，稱穆罕默德在2018年10月曾派出暗殺小組「老虎隊」，先後到美國和加拿大企圖暗殺他，MiSK基金及阿薩克亦被列為被告。

穆罕默德近年推動一系列現代化基建，盼吸引外資和增加國內消費，令依賴石油的經濟走向多元，同時展開反貪行動，但被批藉此肅清異己，惹來國際批評。MiSK基金被視為穆罕默德吸引沙特年輕人和擴大海外影響力的核心之一。有熟悉基金運作的沙特分析師憂慮，今次這些問題或阻礙全球合作項目。卡舒吉遇害後，蓋茨基金會和哈佛大學已中止與MiSK基金合作。

（金融時報/德國之聲）