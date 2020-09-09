沙特記者卡舒吉案被告減刑 被轟嘲弄司法 利雅得終審 5死囚改判20年

【明報專訊】沙特阿拉伯法院周一（7日）對《華盛頓郵報》記者卡舒吉謀殺案作出「終極裁決」，在卡舒吉之子早前稱已「寬恕」眾被告後，5名原先被判死刑的被告被改判囚20年，其餘3人則判囚7至10年。外界認定幕後策劃嫌疑最大的沙特王儲穆罕默德及其親信始終未受調查，最新裁決惹來國外反彈，卡舒吉未婚妻狠批這是「嘲弄司法」，聯合國前特別調查員卡拉馬德則狠批沙特黑箱審訊是「司法鬧劇」，裁決全無正當性。
聯國前調查員批黑箱審訊
2018年10月2日，流亡美國的59歲沙特異見記者兼《華郵》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）到土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館領取所申請的文件，遭一支沙特特工隊殺害兼毁屍滅迹。利雅得刑事法院2019年12月宣判，5人因「干犯及直接參與謀殺受害人」判處死刑，另外3人為「隱瞞罪行及違法」判囚共24年。但定居沙特第二大城市吉達的卡舒吉兒子薩拉赫今年5月公開表示「寬恕」被告，令5名死囚可望按當地伊斯蘭法獲赦免死刑。
周一（7日）沙特官方通訊社引述利雅得刑事法院，確認宣判結果，5名死囚改判監禁20年，判辭表明這是最終裁決，審訊徹底結束。卡舒吉家人代表律師宣稱，判決「公平和具阻嚇性」。
外界對此迴響甚大，卡舒吉的土耳其裔未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）在Twitter狠批裁決是「嘲弄司法」，質疑沙特當局在全世界都不知道「誰要為命案負責、誰人策劃、誰人下令和屍身位處何地」下結案。
聯合國人權高級專員辦公室昨日發聲明，質疑沙特審判缺乏透明度，亦未符合罪行問責。曾主責調查卡舒吉案的聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員的卡拉馬德（Agnes Callamard）則抨擊這是「司法鬧劇」。
卡拉馬德稱雖不贊同死刑，但指整個司法程序「不公平，不公正，不透明」，「裁決並無法律或道德上的合法性」，表明不容裁決「粉飾發生過的事」。她更質疑王儲穆罕默德受包庇而未接受過審查。她說「5名殺手被判囚20年，但組織、採納處死卡舒吉的高官卻從一開始就逍遙法外，沒受到調查和審訊。」
卡拉馬德當年與美國中央情報局（CIA）調查案件後，皆指王儲穆罕默德等高位人物涉案，她更總結指卡舒吉受害於「一宗蓄意、預先策劃的處決」。中情局則指王儲下令殺人，華府官員稱，若非王儲授權，15名特工不可能從沙特調來執行這種任務。
王儲穆罕默德未被究責惹質疑
沙特當局為王儲及其親信護航。案發時任王儲高級顧問的卡塔尼（Saud al-Qahtani）與情報局副局長的阿西里（Ahmed al-Assiri）被指涉監督殺人，只被革職。利雅得檢察部門稱卡舒吉死於「流氓」行為，事件無預謀，翌年檢控和審訊11名不具名的疑兇，但以無證據證明涉案為由未起訴卡塔尼；阿西里、駐伊斯坦布爾總領事奧泰比，均因證據不足獲判無罪。