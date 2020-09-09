沙特記者卡舒吉案被告減刑 被轟嘲弄司法 利雅得終審 5死囚改判20年

聯國前調查員批黑箱審訊

2018年10月2日，流亡美國的59歲沙特異見記者兼《華郵》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）到土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館領取所申請的文件，遭一支沙特特工隊殺害兼毁屍滅迹。利雅得刑事法院2019年12月宣判，5人因「干犯及直接參與謀殺受害人」判處死刑，另外3人為「隱瞞罪行及違法」判囚共24年。但定居沙特第二大城市吉達的卡舒吉兒子薩拉赫今年5月公開表示「寬恕」被告，令5名死囚可望按當地伊斯蘭法獲赦免死刑。

周一（7日）沙特官方通訊社引述利雅得刑事法院，確認宣判結果，5名死囚改判監禁20年，判辭表明這是最終裁決，審訊徹底結束。卡舒吉家人代表律師宣稱，判決「公平和具阻嚇性」。

外界對此迴響甚大，卡舒吉的土耳其裔未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）在Twitter狠批裁決是「嘲弄司法」，質疑沙特當局在全世界都不知道「誰要為命案負責、誰人策劃、誰人下令和屍身位處何地」下結案。

聯合國人權高級專員辦公室昨日發聲明，質疑沙特審判缺乏透明度，亦未符合罪行問責。曾主責調查卡舒吉案的聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員的卡拉馬德（Agnes Callamard）則抨擊這是「司法鬧劇」。

卡拉馬德稱雖不贊同死刑，但指整個司法程序「不公平，不公正，不透明」，「裁決並無法律或道德上的合法性」，表明不容裁決「粉飾發生過的事」。她更質疑王儲穆罕默德受包庇而未接受過審查。她說「5名殺手被判囚20年，但組織、採納處死卡舒吉的高官卻從一開始就逍遙法外，沒受到調查和審訊。」

卡拉馬德當年與美國中央情報局（CIA）調查案件後，皆指王儲穆罕默德等高位人物涉案，她更總結指卡舒吉受害於「一宗蓄意、預先策劃的處決」。中情局則指王儲下令殺人，華府官員稱，若非王儲授權，15名特工不可能從沙特調來執行這種任務。

王儲穆罕默德未被究責惹質疑

沙特當局為王儲及其親信護航。案發時任王儲高級顧問的卡塔尼（Saud al-Qahtani）與情報局副局長的阿西里（Ahmed al-Assiri）被指涉監督殺人，只被革職。利雅得檢察部門稱卡舒吉死於「流氓」行為，事件無預謀，翌年檢控和審訊11名不具名的疑兇，但以無證據證明涉案為由未起訴卡塔尼；阿西里、駐伊斯坦布爾總領事奧泰比，均因證據不足獲判無罪。

（法新社/BBC）