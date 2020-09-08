美軍自走炮擊落模擬巡航導彈

美媒指針對中國佈防

試驗在白沙導彈靶場進行，M-109A6帕拉丁（Paladin）自走炮發射一枚155毫米口徑炮彈，它以音速5倍的速度飛行，成功擊中模擬是巡航導彈的BQM-167目標無人機。《福布斯》報道指出，自走炮擊落巡航導彈很重要，在未來的戰爭中，若陸軍自走炮能在西太平洋的戰略空軍基地擊落來襲導彈，就可讓基地的戰機不受干擾地升降。自走炮屬於後方支援的武器，使用車輛或履帶底盤、具備動力而不需其他車輛牽引，配備的火炮一般為榴彈炮、迫擊炮、火箭炮和高射炮等。

這個以大炮為主的空防系統，是為期兩天試驗空軍正研發的新指揮系統「先進戰鬥管理系統」（ABMS）的一部分。該系統能蒐集一系列來自衛星、隱形戰機和地面雷達等裝置的感應器數據後組合起來，構成一幅戰場數碼照片，系統的人工智能可分辨出能夠摧毁特定目標的己方部隊，並向指揮官提供選擇攻擊者的清單。

報道稱，中國巡航導彈對美國位於太平洋的軍事基地構成威脅，因此防衛巡航導彈的能力十分重要。

（福布斯）