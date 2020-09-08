英揆定10‧15脫歐貿協死線 今倫敦談判 國家補貼漁業爭持

倘重施邊檢關稅 勢增貿易成本

英國今年1月31日正式脫歐，隨後進入11個月的過渡期。若過渡期內未達貿易協議，雙方將回到世界貿易組織（WTO）框架下，重新實施邊檢和關稅，導致貿易成本增加。目前雙方在公平競爭環境和漁業領域的關鍵分歧仍未消除。英國首席談判代表弗羅斯特（David Frost）接受英國《星期日郵報》專訪，表示英國不會淪為一個附庸國，不怕未能達成協議。

歐盟早已表示，鑑於文本需翻譯及經歐洲議會批准，因此貿協可能最快10月中旬才能達成。約翰遜辦公室周日發聲明稱，約翰遜周一將發表講話，表示若要貿協在年底前生效，英國須在10月15日前與歐盟達成協議，「若屆時不能達成共識，那麼我認為雙方不會有自由貿易協議，我們應接受這一點，然後繼續前進。」約翰遜稱，沒有協議意味英國將好像澳洲般與歐盟建立貿易關係，「這對英國來說是一個好結果」。所謂澳洲模式，即澳洲與歐盟根據世貿定下的規範和關稅來作貿易，但約翰遜政府曾表示希望能「零關稅、零配額」。

學者：影響大於疫情

若雙方無法達成自貿協議，英歐近1萬億美元（約7.8萬億港元）的貿易額將陷於不確定性。業界領袖此前曾警告這對英國將是災難，對貨品徵關稅將令成本大增。倫敦政治經濟學院經濟學教授桑普森（Thomas Sampson）上周表示，沒有英歐自貿協議的影響，將大於新冠疫情的經濟衝擊，會導致英國產值減少3.3萬億鎊（約34萬億港元）。

《金融時報》昨引述3名消息人士報道，英國政府周三將公布《內部市場法案》條款。該法案旨在確保英國今年底脫離歐盟單一市場和關稅同盟後，英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛之間貿易的「無縫運作」，但法案中一些條款實際上將推翻去年10月與歐脫協議一起簽署的所謂《北愛議定書》部分內容。《北愛議定書》說明了北愛貿易安排，亦旨在避免北愛與愛爾蘭出現「硬邊界」，協議規定北愛將與英國其他地區一起脫離歐盟關稅同盟，但北愛仍需繼續遵守歐盟有關農業和其他產品的規則。

（金融時報/衛報/法新社）