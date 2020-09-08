軍人對「特朗普辱陣亡者」報道反應分歧

在上屆大選沒有投票予特朗普的退伍軍人理查森（Thomas Richardson）對有關言論感到不滿，認為士兵不能選擇任務，他們只是被指派前往執行任務。

丈夫被派駐到布拉格堡（Fort Bragg）基地的37歲婦人康斯坦特斯（Katie Constandse）則懷疑報道的真確性，又稱即使報道屬實仍會支持特朗普，認為他任內對待軍人及軍眷都不俗。退伍軍人部長威爾基（Robert Wilkie）周日（6日）亦為特朗普辯護，稱報道中的描述與他親身了解的特朗普不相符，他說曾見證特朗普就阿富汗及伊拉克陣亡美軍簽署慰問信。

取消訪美軍公墓 被指搜刮藝術品

彭博社報道，特朗普2018年到訪巴黎期間，取消前往安葬一戰陣亡美軍的公墓後，有6小時留在駐法國大使官邸「搜刮」藝術品，翌日就要求帶走富蘭克林胸像、一幅富蘭克林肖像畫和一組希臘神話人物雕像回白宮，並聲稱會在6年後送返大使館，駐法大使麥考特雖然嚇了一跳但沒反對。報道引述消息稱，經鑑定後富蘭克林肖像畫和胸像其實是複製品。

另外，有倫敦藝術品賣家指出，該組希臘神話人物雕像其實是贗品。

（CNN/芝加哥論壇報）