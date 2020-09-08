「人格選戰」 黑材料衝擊選情未必如想像

近日特朗普被指貶低陣亡軍人是「失敗者」和「傻瓜」一事惹來不少爭議。雖然特朗普指控報道失實，多名前官員以至現任官員均否認報道，但幾乎沒有消除大眾對特朗普經常說錯話的印象。

選民是否重視特朗普人格成疑問

另外，曾為特朗普服務多年的前私人律師科恩（Michael Cohen）在周二推出的回憶錄《不忠：回憶錄：總統特朗普前私人律師的真實故事》（暫譯）中，形容特朗普是說謊者、騙子、惡霸、種族主義者和掠奪者，新書還披露特朗普的種族歧視，指特朗普看不起少數族裔領袖，包括前總統奧巴馬和已故南非總統曼德拉。

特朗普的性格和行事作風向來備受爭議。利普塔克的文章指出，今屆大選是一場關於品格的選舉，不管是處理疫情、經濟以至種族問題上，被視為對現任者的考驗，特朗普是否足夠關心健康危機、了解失業人士的痛苦，以及他會否對那些在美國歷來被欺壓的人表達同情，都是關鍵。

不過，正如上屆美國大選最後階段，當時特朗普在鏡頭前表現粗俗，頻頻發表侮辱女性的言論，正是考驗選民的道德底線，而這次選舉美國選民要再次決定特朗普的人格對他們而言是否真的重要。從2016年的大選結果來看，特朗普爆冷勝選，特朗普的人格特質似乎無阻選民對他的投票意向。

（CNN）