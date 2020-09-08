《大西洋》特朗普為匿名消息駁火 總編輯為「辱軍人」報道辯護：負面新聞冰山一角

主編戈德堡（ Jeffrey Goldberg）上周四在其《大西洋》雜誌親自撰寫報道，引述4個匿名消息來源指出特朗普2018年訪問法國期間拒絕前往一個安葬一戰陣亡將士墓園，並形容他們是「傻瓜」和「失敗者」。美聯社、《華盛頓郵報》和有線新聞網絡（CNN）等傳媒，乃至向來親共和黨的霍士新聞，皆先後「印證」報道的相關內容。然而特朗普及其白宮團隊群起否認，又抨擊以匿名方式爆料掩飾身分。

戈德堡周日接受CNN訪問時說：「我對發表報道充滿信心，因為我掌握多個對總統觀點和言論有第一手了解的消息來源。那是發表任何東西的唯一原因。」他說，傳媒要做的就是，要說出公眾有權知道或需要知道的特定信息。

稱恐嚇氣氛下須用匿名消息

他表示，採用匿名消息報道，是傳媒從事調查報道的方式。「我們全得使用匿名消息來源，尤其是在美國總統企圖積極恐嚇的氣氛下。對我而言，這些人並非無名無姓。」他說：「大多數情况下，我們大多數人都不倚賴匿名來源，因為那有麻煩存在。可是在此氛圍下......我們用上匿名來源，因為我們認為大眾有權知道。特別是你有4個、5個或6個消息來源，都告訴你同一件事的時候。」他誓言不會被特朗普所威嚇。

水門案記者撐《大西洋》做法

1970年代有份揭發「水門案」導致總統尼克遜落台的前《華盛頓郵報》記者伯恩斯坦（Carl Bernstein），周日在同一節目中附和說，對於記者而言，用匿名消息來源經常是關鍵工具。他說：「我們報道『水門案』全數近乎200篇報道，全基於匿名消息。」他續指在特朗普時代的報道幾乎千篇一律採用匿名消息做依據，部分原因是「那是我們獲取真相的唯一辦法」。

戈德堡又說：「我完全預期到在未來幾日和數星期間，有更多報道關於（特朗普辱軍人）此事的更多證實和新消息。」

美國蘋果公司創辦人喬布斯遺孀勞倫（Laurene Powell Jobs）也因為是《大西洋》的大股東，而成為特朗普的攻擊目標。特朗普周日轉貼保守派團體「美國轉捩點」（TPUSA）創辦人柯克（Charlie Kirk）9月5日的Twitter發文。該文透露勞倫是《大西洋》大股東，今年捐了最少50萬美元（約390萬港元）給民主黨總統候選人拜登的競選團隊。特朗普說：「喬布斯會不高興其妻把他留給她的錢，浪費於由騙子把持、噴出假新聞與仇恨的失敗激進左翼雜誌。」他還鼓動其支持者「打電話給她、寫信給她，讓她知道你們的感受！」

喬布斯遺孀為雜誌大股東

56歲的勞倫1991年與喬布斯結婚，2011年繼承了亡夫的遺產，《福布斯》和彭博社分別估計，其淨資產達218億美元和333億美元，為世界第六大女富豪。她2004年成立非牟利組織Emerson Collective，致力促進教育、移民改革、環境、傳媒、健康的社會變革，該組織2017年入主《大西洋》成為大股東。

（CNN/Axios/國際商業時報）