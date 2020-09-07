泰國「壞學生」示威 促徹底教育改革

自稱「壞學生」的團體以及來自曼谷和其他府域30多所學校的學生共約600多名學生，上周六下午在曼谷教育部外集會，批評教育制度過時。他們爭取在校內發表個人想法的自由，要求容許政治言論，放寬對校服與行為的嚴格規定，不妄加體罰等。集會期間學生不時舉起象徵反抗威權獨裁的「三指禮」。

18歲的素比差說：「泰國教育使我們成為木偶。我們不是教育制度操控的機械人，我們是年輕人，而且擁有表達自己的權利。」一名16歲的集會學生說：「必須在多方面改革。不僅是課程設計，制度本身的立場和觀念也須改變。」

與教育部長激辯

教育部長納塔蓬（Nataphol Teepsuwan）到場與年輕人公開對話和展開辯論。泰國傳媒報道指過程激烈，但雙方大致能禮貌地交換意見，只是始終未有解決方案。追求教育變革的「壞學生」8月19日首次穿著高中校服，到教育部外集會表達訴求。

另一邊廂，各大專院校大學生牽頭的抗議活動蔓延了逾月，由反對現任首相巴育政府演變至近期的挑戰王權。首相巴育較早前則指摘示威者製造分化，可能推翻泰國，使國家陷入火海。

（路透社/紐約時報）