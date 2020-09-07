fb煞停絕症漢死亡直播 法國男子患退化疾病 盼喚起安樂死關注

事主是57歲的男子科克（Alain Cocq）。34年來，他因罹患一種罕見的退化疾病，導致動脈血管壁黏連，多年來只能坐輪椅或臥牀，使他不堪其苦，萌生想合法地、有尊嚴地了結殘生的念頭。不過有別於毗鄰的瑞士、比利時和荷蘭，法國因受天主教會的壓力等問題，至今仍未通過安樂死合法化。

馬克龍回信：不能凌駕法律

在7月20日，科克曾致函法國總統馬克龍，爭取由醫護協助他安樂死。信上寫道：「我想向你表明，我雖然心智健全，但受困在有功能障礙的身體裏，飽受痛苦折磨。」惟其請求不獲允，馬克龍回信表示：「我不能凌駕法律，因此我不能順從閣下的請求。」

科克上周五深夜開始在其位於法國東部第戎（Dijon）的寓所絕食，並在翌日一早通過fb直播自己死亡的過程，他估計自己約需5至7天才會死去。法國公民有權停止接受醫療服務，而不會蒙受自殺指控。科克表示，希望自己的掙扎會留在世人記憶之中，且成為邁向修改法律的一步，「我想告知大家，我們人人都知道但拒絕談論的：痛苦。我選擇呈現這種痛苦。民主的基礎，是公民有選擇自由。而死亡也應該是民主的。」科克自稱是天主教徒，但他不認為這麼做是反宗教。

fb指展示自殺違公司規定

不過科克前日的直播不久便被腰斬。fb的聲明說：「我們尊重他想引起大家關注此重要議題的決定，可是我們基於專家意見，要阻止其帳戶直播，以免試圖自殺的描繪觸發更多自殘行為。」fb指自殺直播違反公司規定。

科克其後在fb發帖，稱會在同一天深夜設法繼續直播，批評fb的做法侵犯了他「表達自由的基本權利」，呼籲支持者向fb抗議。

（法新社/CNN）