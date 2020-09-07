美官員憂中俄伊朗間諜蒐疫苗資料

恐令公眾失對西方疫苗信心

報道引述官員稱，今年2月初已發現中國利用在世界衛生組織（WHO）的影響力，秘密蒐集全球疫苗工作的資料。官員稱，中國黑客除了針對世衛及生物科技公司展開間諜行動外，亦以數據保護措施較鬆懈的大學為入侵目標，特別是如今疫苗研發漸見眉目，展開同行審核之際，較有機會得手。官員稱北卡羅萊納大學流行病學系的電腦系統近數周曾遭中國黑客試圖入侵，但未成功，聯邦調查局（FBI）已警告校方。

情報官員稱，根據北約情報人員稱，俄國亦擴張了竊取疫苗研發資料的行動，形容中俄黑客每日均試圖找出疫苗研究網絡的弱點入侵。不過目前相信針對美國生化企業如Novavax、Moderna等的外界諜報行動外泄的資料有限。美國官員亦承認，為找出俄國、中國及伊朗所竊情報時，亦可能觸及別國的研究資料，但強調過程「只屬防衛」，無被命令偷取研究資料。美國國土安全部網絡保安及基建保安局助理總監韋爾（Bryan Ware）稱，擔心外國黑客活動可能試圖令公眾對西方國家疫苗失去信心。

美國司法部官員7月曾指控中國黑客盜取新冠疫苗機密，英國、加拿大及美同月亦發表報告，指控俄國涉及疫苗諜報活動，特別針對牛津大學與藥廠AstraZeneca的研究。中國外交部否認指控，強調中國疫苗研發「毋須靠偷以取得領先地位」。

（紐約時報）