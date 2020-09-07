共和黨建制保距離 議員未護航

Politico雜誌總編輯霍恩謝爾（Blake Hounshell）指出，共和黨國會議員明顯未有為總統特朗普人格辯護，他指雖然部分原因或是國會處於夏休，但即使如此，不代表無法在華府以外使用電話或網絡，特朗普在國會最親密的盟友都沒有聯手護航。南卡羅萊納參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）儘管開腔，稱讚特朗普救回美軍刊物《星條旗報》（Stars & Stripes），但完全沒指涉《大西洋》的指控——那本來是白宮助手忙於滅火否定其真實性的報道。其他知名的共和黨人同樣對事件視若無睹。

這再次印證特朗普缺乏共和黨建制支持，在上月全國代表大會上，特朗普幾乎只能靠妻子和兒女撐場，其餘算得上明星人馬的寥寥可數，部分共和黨中間派像卡西奇和鮑威爾甚至倒戈，亮相早一周舉行的民主黨全國代表大會，給特朗普的對手拜登撐場。

美國廣播公司形容，政治代表大會通常是展示黨內最強一批候選人的時機，許多時候，前總統參選人和最高層的委員會成員都會暫時放下歧見，聯手支持黨要傳達的信息。但共和黨內須角逐連任的23名參議員中，只有兩人在共和黨大會發言，其餘大部分根本沒亮相。

（Politico/CNN/ABC）