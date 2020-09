新書指特朗普種族歧視及敬佩普京 前律師科恩：辱奧巴馬曼德拉管治「糞坑」國家

敬佩普京治國如管理私企

在Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump(暫譯《不忠:回憶錄:總統特朗普前私人律師的真實故事》)中,科恩(Michael Cohen)指出特朗普敬佩俄總統普京的背後原因,比其批評者想的要簡單得多——特朗普相當喜愛金錢,而他誤以為普京是全球最富有的人。此外,特朗普喜愛普京的另一原因,是因普京「有能力控制整個國家,並管理得像其私人公司一樣」。

科恩指出特朗普最初讚揚普京,是為防輸掉大選時能巴結和得到對方的資金,及想實現在莫斯科的特朗普大樓項目留名的長久願望,後來他了解到普京對於美國民主黨總統候選人希拉里的痛恨,亦可助他在美國取得更多權力。科恩指看似合謀的情况,實際是雙方在打擊希拉里上有共同利益,包括以干預大選作手段。

新書亦談及特朗普的種族歧視,指他在2016年大選時明言少數族裔不是屬於他一方的人,相信永遠不會得到拉美裔選民的選票。特朗普又稱前總統奧巴馬能夠入讀哥倫比亞大學及哈佛法學院,是因為「該死的平權措施」,並曾批評所有黑人,如某一次他批評奧巴馬時說:「告訴我有哪一個黑人管治的國家並非『糞坑』。」科恩又指南非前總統曼德拉在2013年逝世後,特朗普曾指對方「並非真正領袖——不是他會尊重的那一種」,又讚揚南非種族隔離政策年代的白人管治,批評曼德拉搞砸了南非,「如今成為一個糞坑。」

曾聘假奧巴馬供貶損「炒魷」

書中稱,特朗普極端蔑視奧巴馬,甚至曾聘請一名「A貨奧巴馬」參與錄影,讓特朗普貶損和將其「炒魷」。書中附有照片為證,但沒說明事件發生的時間和演員的真實身分。

特朗普曾被揭發在競選期間向色情片女星克利福德(藝名Stormy Daniels)支付掩口費,阻止兩人婚外情曝光。科恩指當年為特朗普自掏腰包支付13萬美元(約101萬港元),他在書中稱特朗普同意付款,理由是「如果事情曝光的話就要向妻子付更大額的金錢」。

付艷星掩口費免妻知情

科恩在2018年因違反選舉財務法及向國會作偽證罪成,被判囚3年,今年7月因新冠疫情而獲准離開監獄,在家中繼續服刑。他自2006年起就為特朗普工作,更表示過「會為特朗普擋子彈」,不過他在書中形容特朗普是騙子、惡霸、種族主義者等,他透露即使工作骯髒和對方性格變化無常,仍忠心於特朗普多年,是因為他想保持名聲和權力,至今仍很關心特朗普。科恩亦就他在特朗普於政壇崛起的角色致歉,表示多年來都建議對方參選總統,但感嘆特朗普當選後令美國以至全球瀕臨災難邊緣。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)上周六(5日)對科恩的誠信提出質疑,指他是向國會說謊的重罪者和被剝奪資格的律師,「以謊言牟利不足為奇」。

(衛報/華盛頓郵報)