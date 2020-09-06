白宮斡旋 巴人斥成受害者 塞爾維亞科索沃耶城建使館

兩國白宮簽經貿協議減關稅

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）與科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）上周五在白宮橢圓形辦公室簽署經濟關係正常化協議，雙方承諾採取一系列措施，改善運輸基建和邊境口岸、降低貿易關稅及分享能源和水資源，並實施早前有關開放高速公路及鐵路連繫的協議。兩國同時承諾改善與以色列的關係，塞爾維亞將成為首個歐洲國家將駐以色列大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，穆斯林人口佔多數的科索沃將正式承認以色列，它也同時獲得以這個猶太國家正式承認，科索沃亦將會成為首個穆斯林國家在耶路撒冷開設大使館。特朗普政府3年前單方面承認耶路撒冷為以色列首都引發爭議，並一直游說其他國家跟隨，迄今只有美國和危地馬拉將大使館遷往耶城。

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一同出席簽署協議的特朗普讚揚這是歷史性一天，「聚焦在創造就業和經濟增長，這兩國得以跨越連串廣泛議題，就經濟合作取得真正的突破。昔日有許多衝突，如今有許多愛。經濟可以讓人團結」。特朗普此舉被視為在大選前彰顯外交影響力， 巴勒斯坦解放組織秘書長埃雷卡特（Saeb Erekat）則在Twitter批評道：「巴勒斯坦已成為特朗普選舉野心的受害者，他的團隊會採取任何行動，不管如何破壞和平……以達至其連任。就像阿聯酋與以色列達成的協議一樣，這非關乎中東和平。」

今次塞科兩國協議仍未能化解雙方嚴重的政治分歧。科索沃原為前南斯拉夫聯邦自治省，南斯拉夫解體後，科索沃續為塞爾維亞一部分。1990年，佔科索沃人口93%的阿爾巴尼亞裔居民展開和平分離運動。1995年起，科索沃境內阿爾巴尼亞裔與塞爾維亞裔族群暴力衝突升級，塞國部隊介入殺戮阿裔人，北約1999年軍事介入促使雙方停火。科索沃2008年宣布獨立，但不獲塞爾維亞承認。科索沃總理霍蒂前日稱，今次的協議是朝向彼此外交承認對方邁出一大步。

（衛報/法新社/中央社）