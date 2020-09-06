國際

國際要聞

美學生運動員 抗議疫情礙運動

【明報專訊】美國疫情未平息之際，華盛頓州有學生運動員上周四遊行至州議會大樓，抗議因疫情令秋季很多運動活動都無法進行。

（法新社）

上 / 下一篇新聞