俄研究證國產疫苗有效 業界稱仍須驗證

俄羅斯上月宣布已經批准還在研發的衛星V（Sputnik-V）新型冠狀病毒肺炎疫苗，疫苗名稱取自蘇聯1957年首度送上太空的人造衛星。俄羅斯缺乏安全性數據就批准疫苗推出，引發西方科學家擔心研發疫苗操之過急可能會帶來公共安全風險。俄羅斯則譴責西方的批評意在破壞莫斯科的研究。

在英國醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊出的研究報告，俄國研究人員說明兩項小型研究的進行過程，每項研究各有38名18至60歲的健康成年人參與兩階段免疫接種。「衛星V」疫苗利用引起普通感冒常見的腺病毒株，併入新型冠狀病毒，觸發免疫反應。每名受試者先接種一劑第一部分疫苗，21天後再追打第二部分。受試者接受監測42天，結果所有人都在3星期內產生抗體，而副作用以頭痛和關節痛為主。報告稱，數據顯示衛星V疫苗「安全、耐受性良好」。上述試驗屬於非隨機、開放式試驗，意思是無人接受安慰劑，受試者都知道自己有接種疫苗。

專家：實驗規模小 缺長者數據

獨立的研究專家對此實驗結果，反應審慎。美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的巴-齊夫（Naor Bar-Zeev）在《刺血針》評論說，這項研究「令人鼓舞，但規模小」，而且研究沒有任何針對最受病毒衝擊的年長群組的效用數據。

俄國科研人員表示，他們將繼續觀察全數76人至長達180天，之後會招募4萬名「不同年紀和風險群組」自願人士參與第三階段臨牀實驗，包括設置安慰劑對照組，以確認疫苗的長期安全性和有效性。

（法新社/英國廣播公司）