英委澳前總理任貿易顧問 兩國政黨齊轟

阿博特上周五獲委任加入英國政府的貿易委員會，擔任無薪的貿易顧問一職，負責提供有助英國官員、鼓勵英國企業開展跨國業務的意見，但不會參與英國脫歐後與其他國家的貿易談判。

立場保守 反同婚曾被斥厭惡女性

阿博特於2013年至2015年擔任澳洲總理，曾為澳洲洽談貿易協定，但其保守言行屢遭抨擊，例如任內撤回碳排放稅、曾被前總理吉拉德批評他是「厭惡女性者」，對女性有成見，他亦反對同性婚姻。他最近還稱應讓一些年老的新冠肺炎患者自然死去，以減輕年輕一代的經濟負擔，因而受到批評。

英國工黨影子國際貿易大臣索恩伯里認為阿博特多年來經常發表爭議言論，顯示其性格存在嚴重缺陷，不能在國際舞台上代表英國，又指他不了解英國脫歐，也不關心工人權益，「沒有當此職位的資歷」。環保人士則指出氣候政策是現代貿易談判重要一環。澳洲工黨法律事務發言人指出，阿博特熟知澳洲執政自由黨的貿易利益與戰略，其新角色可能與之有牴觸。獨立參議員帕特里克認為阿博特領取國家給予的津貼，卻代表英國對澳洲展開貿易談判「可恥」，主張他認按澳洲《外國影響力透明法》註冊為外國代理人。

首相約翰遜上周五表示，他雖不認同阿博特那些保守觀點，卻不認為他不勝任顧問職務，稱他曾是澳洲民選出來的總理。

（衛報/BBC/悉尼先驅晨報）