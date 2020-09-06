民主黨謀搶游離州軍人票

遠早在《大西洋》月刊爆料前，進步派退伍軍人組織已全力在兵家必爭的游離州工作，籌得數以百萬美元計的資金用於宣傳，盼可搶奪特朗普陣營賴以為基石的退伍軍人和軍隊家庭成員。到文章刊登後不足半日，進步派最大退伍軍人組織VoteVets即發表網上廣告，有阿富汗和伊拉克戰爭陣亡軍人的父母亮相。該組織還稱，廣告上線的5小時內，即從2500名捐款者上籌得10萬美元（約78萬港元）。

上周五早上，民主黨人迅速把握機會開記者會或發聲明譴責特朗普，保證會支持退伍軍人和軍方家庭，包括退伍軍人出身的伊利諾伊參議員達克沃思（Tammy Duckworth）及前總統參選人兼超新星布蒂吉格（Pete Buttigieg）。民主黨總統候選人拜登同日下午更發表演說，諷刺報道內容反映特朗普一貫不重視軍方家庭及其憂慮，稱如果《大西洋》說法正確，即確認特朗普一如大部分人所相信般不適合總統或三軍總司令的工作。

拜登諷刺特朗普忽視軍方家庭

退伍軍人和軍隊家庭向來是共和黨票倉，民主黨策略師雖然不至於認為可大幅搶奪這方面的優勢，他們的目標是希望從這陣營拉走幾個百分點的選票。民調顯示，特朗普過去4年在軍隊內部的支持度持續下降，但這仍是特朗普相對佔優的群體。但在隨時只以輕微差距分勝負的游離州，民主黨人寄望小小的倒戈可以扭轉戰局，在諸如北卡羅萊納和佛羅里達等戰場，有了小量額外的退伍軍人或軍隊家庭選票，輔佐黑人和拉美裔的票倉，或足夠令拜登攻下。

（紐約時報）