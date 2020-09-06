特朗普涉嘲亡兵恐礙選情 白宮急撲火 防長前官員紛表態支持 拜登斥言論應被譴責

《大西洋》雜誌上周四引述4個匿名消息報道，特朗普2018年訪問法國時，臨時取消到訪一戰陣亡美軍公墓。白宮當時解釋惡劣天氣影響直升機安全，而改用陸路則需時近兩小時，但報道指特朗普曾在與高層開會時，稱公墓內「滿是失敗者」，認為向陣亡軍人致敬不重要，亦不希望被雨水弄亂頭髮。據報他又稱一戰時於貝勒森林（Belleau Wood）一役喪命的美軍都是「傻瓜」。

霍士引前高官證曾稱越戰愚蠢

美聯社稱已獨立證實報道內的許多言論，一向親共和黨的霍士新聞，其專門國家安全的記者格里芬（Jennifer Griffin）則表示，有兩名特朗普政府的前高官稱，雖然沒聽到特朗普曾形容公墓或貝勒森林一役的美軍是失敗者或傻瓜，但承認他當時「心情不好」，又稱他曾形容越戰是「愚蠢的戰爭，所有參戰的人都是傻瓜」。

報道惹來拜登陣營猛烈批評，尤其特朗普以強硬作風和愛國主義作為競逐連任的重點之一。拜登提起2015年因腦癌離世的長子博·拜登（Beau Biden），稱他到伊拉克服役「並非傻瓜」，狠批特朗普的言論「令人厭惡，應受到譴責，非常不像美國人」。進步派退伍軍人組織VoteVets發布影片，片中多名陣亡軍人的父母發言，有人斥特朗普「不明白何謂作出犧牲」。有曾支持特朗普的退伍軍人在社交網站發起行動，呼籲所有退伍軍人將頭像改為軍事照片，「讓特朗普知道他冒犯了多少人」。

同日否決國防部停軍方報章資助決定

特朗普上周五斥報道是「假新聞」和「騙局」，強調自己視軍人為英雄，沒人比他對軍人有更強烈感受，同日又叫停國防部停止向軍方報章《星條旗報》（Stars and Stripes）提供資金的決定，讓該報不至於要本月底停刊。他暗示在法國之行時擔任白宮幕僚長的凱利（John Kelly）或是報道消息來源，批評對方無法應付工作壓力，並強調當時是因天氣問題取消行程，自己曾向特勤局官員堅持希望繼續行程。

白宮上下以至多名前官員均強烈否認報道。白宮發言人公開當時一封由軍官發出的電郵，證明天氣惡劣迫使直升機停飛。國務卿蓬佩奧稱從未聽過特朗普稱軍人為傻瓜和失敗者。防長埃斯珀發表聲明，稱特朗普一直對軍人及其家庭致以最崇高敬意。近日曾出書批評特朗普的前白宮國家安全顧問博爾頓亦稱，當時取消行程的決定完全是天氣問題，自己在場時沒聽到特朗普貶低軍隊。

民調：現役軍人較支持拜登

《華郵》和《紐約時報》引述消息稱，白宮助手和顧問憂慮對特朗普失望的前軍官或會繼續發放負面消息，左右大選選情。特朗普要求盟友反駁報道，但白宮助手承認願意公開捍衛總統的高級軍官不多。皮尤研究中心去年的調查指，有57%退伍軍人支持特朗普擔任總司令。惟《軍事時報》上周公布一份對現役軍人進行的民調發現，特朗普的支持度為37%，拜登為41%，被視為是對特朗普的危險信號。

（華盛頓郵報/紐約時報/BBC/霍士新聞）