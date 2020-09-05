美白人學者扮黑人多年 稱童年受創

專研非裔美國人史 活躍民運

身為喬治華盛頓大學副教授的克魯格在博客平台Medium撰文，稱自己的成年生活、每個舉動以至人際關係都植根於謊言，「我在幾個自己無權主張的黑人身分下，逃避作為一名在堪薩斯城郊區成長的白人猶太孩子的生活經歷：先是北非黑人，然後是長於美國的黑人，再來是長於加勒比海地區的布朗克斯（Bronx）黑人」。她形容自己的行為是「暴力、偷竊及挪用，以至非黑人持續使用和濫用黑人身分和文化多種方式的縮影」，又稱這樣做是源於童年創傷和精神健康問題，但承認這無法作為假扮黑人的藉口。

她曾獲研究黑人文化的機構資助，撰書講述跨大西洋奴隸貿易逃亡者的反抗，亦在民運圈子活躍，今年6月曾於紐約市一場關於警暴的公開聽證會發言。不少認識她的人坦言失望，如黑人作家瓊斯（Robert Jones Jr.）透過Twitter表示感到被背叛。喬治華盛頓大學則稱已留意到有關事件，但沒作評論。

事件令人聯想到美國地方民權領袖多爾扎爾（Rachel Dolezal）2015年被揭白人扮黑人，多爾扎爾其後公開自己的童年創傷，強調身分認同是黑人，並將自己定義為「全球首宗跨種族個案」。

（衛報/BBC）