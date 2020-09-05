佔領華爾街領袖突去世 近代人類學大師 曾著書論「狗屁工作」

美國有線新聞網絡（CNN）引述意大利威尼斯一家醫院的新聞辦公室稱，格雷伯周三身處威尼斯期間感到不適，由家人召喚救護車送院，送院後不治。格雷伯的妻子周四在Twitter發文證實噩耗，但沒有交代丈夫死因。她寫道：「昨天，全世界最好的人、我的丈夫和摯友大衛·格雷伯，在威尼斯一家醫院裏離開了人世。」直到去世前一天，格雷伯還一直活躍在Twitter上。

任教LSE 格雷伯終年59歲

格雷伯1961年生於紐約一個藍領家庭，因年少時翻譯馬雅象形文字的興趣初獲學術界關注，後來在紐約州立大學帕切斯分校和芝加哥大學修讀人類學。他在耶魯大學任教時，2005年不獲續約引起爭議。他質疑校方決定與其無政府主義立場行動有關，獲逾4500名師生聯署支持。他後來與校方洽商後接受安排，並移居英國。

有份構思著名口號「我們是99%」

他自2000年代初投身另類全球化運動，在2011年有份推動「佔領華爾街」（Occupy Wall Street）運動的民眾佔領紐約市祖科蒂公園（Zuccotti Park）。他於當年8月2日協助創立了第一屆紐約市大會，接下來六個星期參與了迅速發展的運動，包括協助大會，參加工作組會議以及組織有關非暴力抵抗的法律和醫學培訓班，又發表多篇文章和接受訪問。

當時運動口號「我們是99%」廣為人知，抗議財富集中在1%人手中，《滾石》雜誌曾讚格雷伯為運動提供了主題。格雷伯解釋自己只提出「99%」，整句口號是與其他人商討而成。他的多本著作曾引起廣泛討論，如2011年的《債的歷史》（Debt：The First 5,000 Years），由原始社會以至當今的金融世界，解析債務和人類社會之間的關係；2018年的《論狗屁工作》則提出資本主義未如預期般增加企業的效率，反倒衍生大量無意義工作，勞動者無法從工作獲得認同感，終構成精神損害。

格雷伯逝世引起各界關注，荷蘭歷史學家布雷格曼（Rutger Bregman）讚揚他是「這代最偉大的思想家之一，亦是一名傑出作家」；英國工黨國會議員麥祖恩（John McDonnell）稱讚格雷伯「反傳統的研究和著作為我們帶來嶄新思維，亦為政治行動主義帶來創新方式」。

（衛報/CNN/彭博社）