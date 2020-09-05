被指嘲陣亡軍人傻瓜 特朗普批失實

報道提到，特朗普不但貶低了前總統老布殊的參軍貢獻，還反對受傷軍人參與閱兵。2018年特朗普出訪法國出席紀念一戰結束100周年活動時，因天氣關係或影響直升機安全，取消到訪巴黎附近安葬一戰陣亡美國軍人的「埃納-馬恩河美國陣亡將士公墓」 （Aisne-Marne American Cemetery），但《大西洋》指稱真正原因是「他對於向戰爭陣亡軍人致敬並不關心」。報道引述4名消息人士稱，當日早上特朗普與高級官員討論行程時曾說：「為何我要去那個墳場？那裏滿是失敗者。」在另一討論中，特朗普指超過1800名海軍陸戰隊隊員在一戰時於貝勒森林（Belleau Wood）一役喪命，都是傻瓜。

「為何要去那墳場？那裏滿是失敗者」

白宮發言人反駁報道，指特朗普對軍隊都致以最高敬意，並表現出對軍方承諾，包括兌現諾言如為軍隊加薪、增加軍事開支、簽署重要的退伍軍人改革計劃，及為軍人配偶提供支援。特朗普本人同日亦否認報道，形容報道丟臉、又批評消息來源卑劣。退伍軍人向是特朗普重要票源。

（《大西洋》/華盛頓郵報）