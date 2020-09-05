韓叫停醫改 醫生協會結束半月罷工

韓國政府上月推出醫療改革方案，計劃自2022年起10年內大幅增加4000個醫科生名額，以加強應對公共衛生危機的能力，惟做法惹醫療業界不滿，批評當局在國內醫生過剩下仍強行增加招生及新設醫科學院，將降低取錄水準，並增加競爭，也無助改善各地醫療差距等問題。韓國實習醫生協會上月21日發起無限期罷工抗爭，大韓醫生協會5日後跟進。當地衛生部門統計，參與罷診的醫院達全國總數一成，令醫療系統在新型冠狀病毒疫情下承受重壓。

斥協議草率 實習醫生組織續罷

政府多次與罷工醫生組織協商，保健福祉部長更曾發出行政命令，要求首都圈醫院的醫生復工，最終執政共同民主黨昨與大韓醫生協會達成協議，包括政府暫停改革計劃，承諾在疫情緩解後成立委員會，與業界及國會重新商討改革方案，包括醫療費用、全國醫保等問題。大韓醫生協會代表約13萬名醫生，主席崔大集發表聲明，稱改善醫生工作條件及建立合理醫療制度的共同目標不能單靠罷工達成，促其他醫生重返崗位。韓國實習醫生協會則稱並未參與談判，斥協議草率，堅持繼續罷工。

韓國周五（4日）新增198宗新冠個案，為逾兩週以來首次單日新增確診個案少於200人。

（韓聯社/路透社）