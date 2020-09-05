貝魯特大爆炸一月 廢墟中測得生命迹象

偵測到每分鐘8下呼吸

懷疑有人生還的現場位於爆炸中心附近的馬爾米哈伊爾（Mar Mikhael） 區，是爆炸中損毀最嚴重的地區之一。來自智利的救援團隊周三晚經過該大樓時，搜索犬發出裏面可能有人生還的信號，搜索犬及後重返同一地點時再有相同反應。路透社引述目擊者指，救援人員周四稱用儀器偵測到有脈搏和呼吸的迹象。美國有線新聞網絡（CNN）報道，救援隊周五早上用探測器發現瓦礫下有人體熱能，並偵測到每分鐘8下呼吸，而之前一日他們偵測到每分鐘18下呼吸。由於缺乏起重機搬動瓦礫，團隊憂慮大樓會倒塌而停止夜間搜索。當地志願者及後稱要徒手挖掘，有人隨後安排起重機到場。

正值30年來最嚴峻經濟危機的黎巴嫩，兼逢貝魯特大爆炸的困境，尤以醫療系統首當其衝，貝魯特全市共有17間醫院在爆炸中受損，醫護人員須在受損的醫院治療傷者，院方大多要發起籌款活動應急。當地新冠疫情在爆炸案後加劇，從多個星期前每日新增確診僅有單位數，到事件後急增至每日數百宗，令醫療系統百上加斤。

（綜合報道）

（世局解碼）