不滿教派政治分贓 民眾求全面變革

自1989年塔伊夫協議後，黎巴嫩政府即由各大派系的代表按規距作政治分贓，被視為衍生貪腐和執政不力的源頭，這也是為何民眾強烈要求全面改革政治體制。但黎巴嫩美國大學政治系副教授沙魯克（Bassel Sallouk）向半島電視台稱，去年示威時換上迪亞卜當總理，只是黎巴嫩建制的陰謀，主要目標只是暫攖示威鋒芒，而新政府上台後確見示威氣勢回落。

學者：迪亞卜上台只屬權宜之計

諷刺的是，此後建制政客反而屢次批評迪亞卜政府，彷彿要其為國家過去30年的失敗管治「孭鑊」，有看守內閣官員稱有成為代罪羔羊的感覺。沙魯克質疑道：「儘管存在內部分歧，那些政治人物永遠會同意的是挽救教派政治制度——那容許他們留守權位和財源滾滾。」

看守內閣官員感變代罪羔羊

迪亞卜如今已請辭，但未必可擺脫對貝魯特大爆炸的責任。他周四（3日）成為首位因事件接受盤問的內閣成員，調查焦點在於他有份下達涉及肇事硝酸銨貯藏的指示。

（世局解碼）