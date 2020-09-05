不滿教派政治分贓 民眾求全面變革

【明報專訊】真主黨並非拖累黎巴嫩政局的唯一障礙，基本上整個政治精英階層不分教派都備受貪腐質疑，同樣不希望變革影響自身利益，尤其是以總統奧恩為代表的基督教馬龍派和前總理薩阿德為代表的遜尼派，在真主黨勢力抬頭前主導黎巴嫩政局，同樣責無旁貸。去年底的反WhatsApp稅大示威後，薩阿德請辭，換上迪亞卜上台，號稱新政府由「獨立專家」組成，但在政治學家看來，只不過是政治權貴緩和示威者怒火的權宜之計。
自1989年塔伊夫協議後，黎巴嫩政府即由各大派系的代表按規距作政治分贓，被視為衍生貪腐和執政不力的源頭，這也是為何民眾強烈要求全面改革政治體制。但黎巴嫩美國大學政治系副教授沙魯克（Bassel Sallouk）向半島電視台稱，去年示威時換上迪亞卜當總理，只是黎巴嫩建制的陰謀，主要目標只是暫攖示威鋒芒，而新政府上台後確見示威氣勢回落。
學者：迪亞卜上台只屬權宜之計
諷刺的是，此後建制政客反而屢次批評迪亞卜政府，彷彿要其為國家過去30年的失敗管治「孭鑊」，有看守內閣官員稱有成為代罪羔羊的感覺。沙魯克質疑道：「儘管存在內部分歧，那些政治人物永遠會同意的是挽救教派政治制度——那容許他們留守權位和財源滾滾。」
看守內閣官員感變代罪羔羊
迪亞卜如今已請辭，但未必可擺脫對貝魯特大爆炸的責任。他周四（3日）成為首位因事件接受盤問的內閣成員，調查焦點在於他有份下達涉及肇事硝酸銨貯藏的指示。