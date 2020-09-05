真主黨堅持武裝 黎巴嫩改革路艱 學者：處理不善隨時內戰重燃

黎巴嫩教派林立，伊斯蘭什葉派、遜尼派及基督教馬龍派為掌握政經的三大勢力，按規定他們分別瓜分國會議長、總理和總統之職。什葉派武裝力量真主黨1980年代中期在親以色列民兵佔領黎巴嫩南部時，由伊朗支援成立並跟以軍作戰。1980年代末內戰結束，按塔伊夫協議境內的本地或外國民兵全部解散，唯獨真主黨獲敘利亞支持而未有響應，以抗衡直至2000年才全面撤走的以色列。真主黨此後一邊轉型為政治組織，一邊保留武裝實力，戰力更勝政府軍，被形容有如「國中國」。

戰力勝政府軍 如「國中國」

敘利亞軍隊撤出黎巴嫩後，真主黨加強投入政治選舉，與什葉派盟友近年漸獲國會優勢，並與原有由遜尼派和基督教馬龍派等政治精英體制合作，主導政壇。大爆炸後，貝魯特市中心可見示威者罕有高呼反真主黨的口號，痛斥他們一如其他精英權貴是「黑手黨」一員，甚至把真主黨領袖納斯魯拉的肖像紙牌公仔「問吊」。示威者的最大訴求是政治和經濟改革，但事隔一個月，除了駐德國大使阿迪卜本周獲任命為總理外，不見多少實質進展。前宗主國法國反成最積極的推動者，總統馬克龍本周再度來訪，推銷其政經改革四部曲草案，甚至傳出以制裁要脅黎巴嫩政界在10月底前啟動改革。

大爆炸後 示威者罕有反真主黨

政治學者普遍認為，黎巴嫩政經改革的最大障礙是真主黨。有華府中東政治顧問認為，黎巴嫩改革的開端必須是「令真主黨安分」，畢竟他們也跟原有政治精英合作，透過系統性的貪污和操縱教派利益跟政府合謀營私。貝魯特美國大學學者庫里（Rami G Khouri）則在半島電視台撰文，形容黎巴嫩能否破而後立，最大挑戰在於真主黨和尋求結束現行權力架構的示威運動達成妥協，容許建立新的有力政府，而民眾要求真主黨解除武裝是遲早的事。

目前形勢對真主黨及其背後的伊朗不利，有智庫學者甚至向路透社指「真主黨從未試過像目前般弱勢」。這可解釋為何納斯魯拉周日聲言，對法國主導的改革方案持「開放」態度，伊朗雖對外國勢力介入黎巴嫩有所不滿，但官方態度始終低調。

然而，真主黨反擊的風險始終存在。駐貝魯特自由身記者沃拉（Anchal Vohra）在當地採訪看出暗湧。她在《外交政策》撰文，形容當地示威浪潮開始減弱，甚至有更多教派對立的論調，尤其是基督徒區域漸見盼跟真主黨「分家」的念頭，而真主黨成員則堅稱有武裝力量才能保護什葉派。她指部分尋求政經改革的示威者慨嘆，這場運動正被教派武裝滲透——「包括真主黨和黎巴嫩軍隊」。

料真主黨有力大規模動員支持者

沃拉直言，真主黨有力隨時動員大批支持者上街還以顏色。她舉例指，在2008年，沙特阿拉伯支持的遜尼派總理下令封鎖真主黨的通訊，觸發後者在貝魯特發起大示威，迫使遜尼派退讓；當時殘存的個別遜尼派小型武裝其實也想反擊，只是被其政治領袖阻止。但分析大多認為，黎巴嫩暫時仍未有內戰威脅，「除非真主黨決定想要」。一名真主黨成員向沃拉指，真主黨不想要內戰，其支持者只想維持法律與秩序，確保教派緊張不會爆發，但他表明對部分示威者高呼反納斯魯拉的口號感到不滿，警告示威者不要踰越真主黨的紅線。

明報記者

（世局解碼）