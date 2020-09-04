Unicef兒童福祉報告 紐國「肥佬」

名為《影響世界：了解影響富裕國家兒童福祉的因素》的報告，以新冠疫情前的數據作統計，指出新西蘭每10萬名青少年就有14.9人自殺，比率是41個國家平均比率的逾兩倍，而且15歲少年只有64%有基本閱讀和數學能力。另外，新西蘭每3名兒童就有一人癡肥或過重。報告中整體兒童福祉最好的首10名都是歐洲國家，頭3位是荷蘭、丹麥和挪威。

Unicef新西蘭執行總監梅達博恩（Vivien Maidaborn）形容新西蘭的排名「可悲」，指出報告給了新西蘭在兒童福祉方面一個不及格的分數。她表示，問題源於不平等，毛利族兒童首當其衝，因為他們較多居住在社會經濟水平較低的地區，難以獲得技術、財富和合適的住屋。她認為這份報告對新西蘭是一個警醒。

日本兒童「心理健康」排尾二

另外，Unicef報告亦指出，儘管日本兒童在身體健康方面排名第一，也生活在相對富裕的經濟環境中，但學校欺凌事件及與家庭成員關係不佳，導致他們「心理健康」狀况不理想，在有數據的38國中排名倒數第二。

（衛報/Unicef）