納瓦爾尼中毒案 分析：克宮圖減示威風險

「諾維喬克」是蘇聯科學家於冷戰時期從密封實驗室研發出來，故是俄羅斯所獨有，西方情報界相信莫斯科製造和貯藏了小量的諾維喬克，而且普京密切參與這計劃。對上一次雙面諜斯克里帕爾父女身中此毒，英方便發現是俄羅斯特工投毒。目前不清楚納瓦爾尼中毒是俄國哪個情報部門所為，但莫斯科肯定是故意這樣做。

問題是為何現在下手？納瓦爾尼批評克宮貪腐並非一朝一夕，甚至曾數次因此被捕和遇襲，但以諾維喬克投毒則明顯是想令他死亡或殘廢。其一解讀是普京受近期白俄羅斯和俄國遠東地區的示威影響，不想再看到大型示威，因此欲除去頭號反對派領袖以減風險。已故英國外相郭偉邦的前特別顧問克拉克認為，克宮預期特朗普今秋連任，但也擔心一旦拜登上台會對俄方採取較進取的政策。他估計普京計算過可頂住歐洲的怒火直至其消散，一如斯克里帕爾和2006年變節俄國特工利特維年科中釙毒後的情况。

德政壇施壓棄「北溪二期」懲俄

德國國會外交事務委員會主席勒特根昨促歐盟必須為事件反擊俄羅斯，甚至警告若完成俄德「北溪二期」天然氣管，會令德國依賴俄羅斯。德國政壇如今開始向默克爾政府施壓，要其放棄「北溪二期」。

另一問題是為何莫斯科明知真相會曝光，仍容許納瓦爾尼到德國接受治療。哈丁認為，莫斯科是刻意讓全世界知道。納互爾尼可能難以痊癒，克宮很可能預想這名頭號政敵勢將長留國外，令俄方可繼續鎮壓示威。納瓦爾尼的朋友稱，只要他復元就會返國繼續抗爭。

（衛報）