德「印太戰略」出爐 專家：減少對華依賴

德國外交部的官方新聞稿解釋稱，印太區內國家在近數十年出現迅速的經濟增長，令亞洲的經濟和政治重要性增加，但區內對影響力的戰略競爭同時升溫，印太區將是塑造21世界國際秩序的關鍵。新聞稿又提到，轉變中的印太區地緣政治權力架構對德國構成「直接影響」：歐洲和印太區的經濟通過全球供應鏈緊密聯繫，主要貿易路線駛經印度洋、南海和太平洋，倘若區內衝突嚴重影響當地安全和穩定，對德國也會有間接後果。

德外長：冀塑造國際合作 非強者法則

馬斯的聲明更稱，新指引傳達清晰信息，即印太區是德國外交政策的優先事項，而柏林的目標是加強與這地區的關係，擴展多邊主義和氣候變化等的合作，「尤其是安全政策」。他表明「柏林希望協助塑造未來的國際秩序，令其基於規則和國際合作，而非強者法則」。他表明印太區不止對德國重要，對歐洲亦然，「這是為何我們正跟歐盟伙伴合作、尤其是法國，從而勾劃出以我們的原則和價值觀為目的之歐洲版印太戰略」。

德國傳媒和學者皆迅速將柏林的《印太區指引》跟中國掛鈎。美國智庫德國馬歇爾基金會的駐柏林亞洲計劃研究員莫漢（Garima Mohan）在Twitter列出多段短評，指新策略轉化成具體措施的關鍵詞是「多樣化」（diversification），即建立中國以外的合作伙伴和供應鏈，加強和其他印太區伙伴的關係。她指新指引另一重點是柏林將加強與東盟和東南亞各國合作，並有專章探討增加地區安全合作，尤其是包括在印度洋的海洋部署。

學者：將加強與東盟東南亞各國合作

莫漢還表示，這次公布的背景和時機才是最重要，一方面德國7月剛接任歐盟輪任主席國，將真正推動歐盟的印太戰略，另一方面歐洲對中國的不滿已升至歷來最高。

中國國務委員兼外長王毅周二剛結束訪歐之旅，馬斯翌日即就《印太區指引》發聲明，時機引發揣測。

（綜合報道）