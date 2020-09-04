再揭黑人疑遭警暴亡 裸男遭笠頭壓地

普魯德的兄弟喬（Joe）在3月23日聯絡羅切斯特（Rochester）的警方，指普魯德出現「急性精神問題」。警方到場後發現當事人在微雪下於街上裸跑，警方制服他時臥在地上。片段顯示他立即遵從警員的指示，雙手放後。及後普魯德變得煩躁，咒罵警員又向他們吐痰，但沒有肢體上的抵抗行為，他接着稱自己患有新冠病毒肺炎，於是警員為他罩上頭套，一名警員雙手壓住他的頭，要求他勿吐痰。

普魯德停止扭動及安靜下來後，有警員察覺到他變得冰冷，醫療人員其後將他送院。他入院後最終在3月30日被拔去維生儀器離世。驗屍報告表示普魯德死於身體被束縛下因窒息而出現的併發症，並發現血液含有低水平俗稱「天使塵」的強效迷幻藥「苯環己哌啶」（PCP）。普魯德事件曝光後觸發羅切斯特民眾周三發起「黑人的命也是命」抗議，警方用胡椒噴霧驅散。

特朗普威脅削民主黨城市資助

非裔女子泰勒3月在肯塔基州路易斯維爾家中被警員槍殺、明尼阿波利斯黑人男子弗洛伊德5月被警員壓頸死亡，到上月底威斯康星州基諾沙市黑人男子布萊克被警方從後轟7槍致癱等案件，所突顯的警暴問題成為近期各地連場示威導火線，亦是總統選舉的重要議題。民主黨總統參選人拜登周三呼籲起訴涉及布萊克和泰勒案件的警員，他亦會在周四到訪基諾沙市，稱希望協助治癒當地。至於總統特朗普周三則簽署備忘，威脅對政府形容為無法無天、由民主黨領導的城市削減聯邦資助。

（BBC/衛報）