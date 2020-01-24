CDC促各州備11月前分發疫苗

籲必要時豁免部分要求

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）8月27日去信各州長，稱他們「不久將來」會收到來自McKesson公司的許可申請。McKesson已跟CDC簽約向各州及地方衛生部門和醫院分發新冠疫苗。雷德菲爾德在信中寫道：「CDC緊急要求你們協助，加快審批這些分發設施申請，若有需要應豁免部分要求，好讓這些設施能在11月1日前全面投入運作。」

擬優先分予醫護國安人員

《紐約時報》取得CDC發給各州衛生官員的文件，稱CDC正準備最快10月底有限量提供一至兩款新冠疫苗，並優先給予高危群體接種，包括醫護人員、國家安全人員、護老院舍院友和職員。

文件提到，兩款候選疫苗必須儲存於-70℃至-20℃溫度之間，有關要求與目前美國藥廠輝瑞及生物科技公司Moderna研發的新冠病毒疫苗脗合。

目前西方三大藥廠正進入新冠疫苗第三階段臨牀測試，分別為英國藥廠AstraZeneca與牛津大學、Moderna與美國國家過敏症和傳染病研究所（NIH）、輝瑞與BioNtech合作研發的疫苗。

兩月內完成臨牀試驗 學者指危險

美國食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）早前稱，願意繞過正常審批程序，批准疫苗完成第三期臨牀試驗之前上市，但強調不會為了討好特朗普而這樣做。亞利桑那州流行病學家波佩斯庫（Saskia Popescu）認為，10月底初步推出疫苗的時間表，「很難不讓人聯想到是為了推動選前疫苗」。美國流行病學記者加勒特（Laurie Garrett）亦在Twitter質疑，這意味新冠疫苗要在59日內完成第三期安全及有效的臨牀試驗，並通過全面科學及FDA的審批，「非常危險」。

（法新社/紐約時報/衛報）