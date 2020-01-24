ICC擴調查洗負面標籤

曾任岡比亞司法部長的本蘇達曾擔任聯合國仲裁小組資深法律顧問，參與1994年盧旺達種族滅絕事件的起訴工作。她就任ICC首席檢察官後亦將調查焦點置於非洲，但亦開始就其他地區的人道罪行展開調查，例如2016年起調查格魯吉亞及南奧塞梯2008年的武裝衝突，2018年再要求ICC處理緬甸驅逐羅興亞人危機等，以期洗脫ICC的「反非洲」標籤，但亦因調查美軍在阿富汗戰爭所涉人道罪行而招美國政府報復。

NGO憂特朗普連任加强施壓

人權觀察律師布龍迪（Reed Brody）指出，儘管美國並非ICC成員國，但仍不時透過聯合國安理會等途徑試圖干預ICC運作。

去年12月，ICC宣布將調查以色列在西岸地區涉及的戰爭罪行，美國國務卿蓬佩奧便威脅ICC的「不合法調查」會招來美方反制。

有非牟利組織向時事雜誌The Africa Report顧問形容，美國總統特朗普政府正試圖摧毁ICC，如他連任成功，ICC將繼續承受來自美國的沉重壓力。

（BBC/路透社/The Africa Report）