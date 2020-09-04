大選前出招 蓬佩奧轟多邊主義突顯「美國優先」

捲入與聯合國安理會就制裁伊朗爭端的蓬佩奧，周三在記者會藉機抨擊其他反對美國政策的國際組織，「特朗普政府希望多邊機構能真正能發揮作用，但多邊主義只是為了它自己，只是為了聚在房間內聊天，沒有增值」。美國上月在安理會提出延長伊朗武器禁運議案，但15個成員國表決中，美國僅獲多米尼加共和國支持。蓬佩奧亦拒絕參與由世衛牽頭的一項開發和分配新冠疫苗的多邊計劃，批評該項目效率低且在政治上易受影響。

華府拒付世衛欠款 改予聯國

華府周三又表明，不會按退出條款支付目前拖欠世衛的約8000萬美元會費（約6.2億港元），而會轉為編入給予聯合國的費用。專門報道聯合國相關新聞的網站UN Dispatch總編輯戈德堡（Mark Leon Goldberg）說：「這對聯合國來說應是五級大火，這距離美國制裁世衛高層只差一小步，為特朗普陣營處理新冠情不力卸責」。

美國前外交官、霍普金斯大學國際事務教授納斯爾（Vali Nasr）評論蓬佩奧發言時說：「他（蓬佩奧）的意思是說，國際機構只有在作為美國政府的工具時才有用。」納斯爾稱，華府拒絕妥協可能摧毁幾個世代以來與美國合作的多邊組織，但這或是蓬佩奧想要的，「多邊主義意味美國須和其他國家合作協調，須聽取其他國家意見，還必須遷就那些美國希望它們作出遷就的國家」。

（紐約時報/衛報）