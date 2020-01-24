美制裁ICC檢察官 阻查美軍戰爭罪 人權組織斥扭曲制裁制度 憂寒蟬效應

指非法令美國人受ICC司法管轄

今次受制裁的包括ICC首席檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）及ICC司法、輔助及合作部門主管莫喬喬科（Phakiso Mochochoko），涉及有關調查的ICC人員的簽證亦受限制。本蘇達2017年要求全面調查2003至2014年間阿富汗戰爭涉及的罪行，包括塔利班屠殺平民，以及美軍及中央情報局（CIA）人員涉虐囚及強姦等指控。ICC預審小組一度以阿富汗及美國拒合作等因素將令起訴成功機會低，「對公義無助益」為由拒絕要求。至今年3月，ICC上訴小組初步確認有理據支持阿富汗可能曾發生戰爭罪行後，決定批准調查，惹美國不滿，斥ICC侵害美國主權，危及國家安全及外交政策。

美國政府去年已向ICC人員實施入境限制，並取消本蘇達的簽證。總統特朗普亦在今年6月簽署行政命令，授權蓬佩奧進一步制裁涉及有關調查的ICC人員，包括凍結其在美資產，禁止入境等。蓬佩奧周三在記者會上指摘ICC不合法地試圖將美國人亦納入ICC司法管轄範圍，又批評ICC「已徹底崩壞及腐敗」，警告其他繼續協助調查者亦可能受制裁。

美國非ICC成員國

ICC於2002年根據聯合國內部《國際刑事法院羅馬規約》成立，但獨立於聯合國。ICC旨在調查及起訴成員國國民及境內人士所觸犯的戰爭罪行、種族清洗及反人道罪，但只有在成員國無法或不願起訴有關罪行時才有司法管轄權。ICC無執法部門，雖有調查及傳召證人的權利，但執行上需依靠成員國協助，屢被質疑為「無牙老虎」。目前美國並非ICC成員國，而阿富汗雖為成員國，但向來主張由當地法院全權審理有關罪行。

ICC發表聲明，批評美國針對ICC及其人員的施壓前所未見，干預法院就重大罪行展開檢控的獨立性，對法院、國際刑事法制度甚至法治本身構成嚴重攻擊。

人權觀察批評制裁是美國無視為惡行受害人尋求公義的承諾，扭曲原為針對侵人權者的制裁制度。ICC監察機構締約國大會主席權五坤亦斥美國做法，聲言會支持ICC及相關人員落實其司法管轄權。

人權觀察高級顧問賈拉（Balkees Jarrah）批評美國的制裁行動「可恥」，又斥美國扭曲原為懲治侵犯人權者的制裁制度，反用於攻擊起訴戰爭罪行者。國際特赦組織美國分部倡議總監巴爾松（Danial Balson）批評美國的行動可能形成寒蟬效應，令受害者更難獲協助尋求公義。

（BBC/CNN/華爾街日報）