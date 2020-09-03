虐殺萬人 前赤柬獄長康克由病逝 數學教師成殺人王 庭上辯稱奉命行事

終年77歲 近年疾病纏身

柬埔寨特別法庭的發言人昨說，康克由（Kaing Guek Eav）周二被送入高棉蘇維埃友誼醫院，昨日凌晨逝世。發言人沒交代詳情，但康克由近年病痛纏身，多次進出醫院，晚年有嚴重呼吸道問題。

1942年出生的康克由又被稱為「杜赫同志」（Comrade Duch），曾是數學教師，到1967年加入赤柬。1975年赤柬奪權後，康克由被任命為又稱「S-21」（第21號安全監獄，Security Prison 21）的吐斯廉（Tuol Sleng）監獄的監獄長。「S-21」監獄的獄卒多是十多歲孩子，約1.4萬人被帶到獄中囚禁和受審，在嚴刑拷打下被迫招認莫須有罪名。當時獄卒受命要「碾碎」叛徒和反革命者，當中包括教師、學生、孕婦，以至因為戴眼鏡而被認為是「知識分子」的無辜者。目前已知能從吐斯廉監獄活着離開的不過10人左右。

從1975至1979年的不到4年恐怖管治期間，以波爾布特為總書記的柬埔寨共產黨（赤柬，又稱赤色高棉）以暴力手段治國和清洗異己，並展開全國大屠殺，估計最少有170萬人死於饑荒、勞役或迫害，約佔當時全國人口四分之一。

1979年1月越共軍隊入侵柬埔寨，推翻赤柬政權，康克由隨大隊退守到西北部大本營。此後，他一直居住在泰國與柬埔寨邊境地帶，學會說英語，也重拾教鞭，1990年代中期成為基督徒，並改名換姓在柬埔寨西部一間救援機構工作。直至1999年被捕前，很多人都以為他早已離世。

柬埔寨政府和聯合國後來成立柬埔寨特別法庭，就1970年代的大屠殺審判赤柬高層，康克由在2010年被裁定違反人道罪成等判囚35年，兩年後改判囚終身。他曾經承認負責管理監獄，並就事件道歉，但後來改口說只是服從命令。

法庭亦另外審判了4名赤柬高層，如今只餘下仍在服刑的喬森潘（Khieu Samphan）在世（見表）。赤柬前最高領袖波爾布特已於1998年逝世。

高層餘喬森潘在世

研究柬埔寨歷史的學者錢德勒（David Chandler）認為，康克由是5名面對審訊的赤柬領袖之中，唯一有反思和認罪者：「康克由是審訊中唯一的人類，其他都是怪物。」

（綜合報道）