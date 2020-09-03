特朗普撐警 否認「系統性種族不公」

指「恐怖行為」示威非和平

基諾沙市黑人男子布萊克上周日遭警察連開7槍導致半身癱瘓後，連日示威不斷，有人則組成民兵式組織持槍巡邏，日前一名白人青年在示威現場附近槍殺兩人更造成轟動。特朗普到訪在示威中遭破壞的地區，包括被燒毁的家具店，其後與當地執法人員、社區和商界領袖等人開會。他稱有必要譴責危險的反警言論，「我們都知道有些害群之馬，這些都可於制度內得到解決，沒人會對他們寬容」，又指控「暴民」破壞最少25間商店、燒毁公共建築並向警員擲磚，「這些都不是和平示威，實際上是國內恐怖行為」，承諾聯邦政府將提供100萬美元（約775萬港元）予當地警察、近400萬美元（約3100萬港元）予受破壞的小企業，以及4200萬美元（約3.2億港元）加強全州公共安全。

訪基諾沙沒與黑人家屬會面

特朗普此行沒與布萊克家人會面，但稱為所有經歷這類事件的人感到可怕，他稱布萊克家人要求對話時律師也在場，但他認為不好。布萊克母親的一名黑人牧師則有份出席特朗普的會議，認為黑人的參與對解決問題非常重要。

特朗普連日大打「法律與秩序」牌，民調顯示其支持度與領先的民主黨總統候選人拜登差距收窄。他周一接受霍士新聞訪問時，又聲稱有武裝暴徒登上一架飛機企圖破壞。他稱飛機「坐滿穿上黑色制服和裝備的暴徒」，航班涉及一些前往共和黨大會的人，但沒具體交代日期等細節，僅稱當局正調查，翌日再稱是機上的人告知他有關事件。其指控被發現與6月初在facebook流傳、關於多名全身黑衣男子在愛達荷州下機的陰謀論相似，當地官員早已否認謠言。路透社訪問多名執法人員、情報及國會官員，均表示不知道有事件或報告能證實特朗普的指控。

（衛報/BBC/路透社）