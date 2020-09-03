微軟研軟件 防「深偽影片」大選抹黑

Deepfake技術於2018年初出現，有開發商利用人工智能發明移花接木軟件，將一個人的樣貌顯示在影片其他人身上，原理是向電腦輸入某人大量不同角度的硬照和一段影片，由軟件分析照片後嵌入影片內，就連表情和嘴形都能夠模擬出來。經過兩年發展，現在Deepfake影片甚至可以只要一張自拍照就可做出同類效果。這種技術的興起，令人憂慮有心人會自製假影片，誣陷意見不合者，甚至成為今年大選影響輿論的武器。

Facebook今年較早時禁止可能誤導用戶以為影片主角曾發表某些言論的Deepfake影片，Twitter和TikTok隨後跟隨，但如何偵測仍是關鍵所在。

BBC報道，微軟這套名為Video Authenticator的軟件利用自身的機器學習技術，分析約1000套Deepfake影片的破綻，然後用fb早前製作的「換臉資料庫」作測試。現在它能夠偵測出肉眼可能看不出來的影像變化，例如主角身體與臉部邊緣出現的細微褪色和灰階像素變化，從而找出假影片，並會就每段影片給出一個「信心分數」，作為造假可能性的指標。

交新聞機構 暫不開放公眾

為了應對Deepfake技術繼續發展，有可能很快會再超越現時的打假偵測技術，因此微軟同時宣布推出一套系統，協助製片商在片段內加入隱藏編碼，令任何改動都很容易被偵測出來。微軟表示，希望現時技術能夠應付11月大選前可能出現的假影片，而暫時他們只會將相關技術免費轉交新聞機構和政治團體，而不是開放給公眾，以免被破解。

（BBC）