IRA被指與普京關係密切

IRA由俄羅斯寡頭普里戈任（Yevgeny Prigozhin）成立，總部位於聖彼得堡。雖然資料顯示IRA表面上已經於2016年12月停止運作，但位於同一幢建築物內一家名為Glavset的公司，被懷疑是IRA替身。

美情報機關2017年1月發表有關俄羅斯近年試圖影響選舉的報告中，形容IRA與俄總統普京關係密切的「巨魔農場」（troll farm），通過數百個假網站帳號，在社交網站、討論區、報章網頁和影片分享網站上企圖影響輿論及分裂美國社會。

為了掩人耳目，工作人員會調節時區，假扮是美國人正常作息時間發文回文，又會使用不同VPN，使帖子看上去是從美國本土發出，他們還被指盜用美國公民的身分設立PayPal帳戶。

2017年11月，fb、Twitter和Google的代表向參議院匯報俄羅斯涉嫌干預美國大選證據，提到IRA於2015年1月至2017年8月期間，建立了120個專頁。Twitter也發現及封鎖IRA的2752個帳戶，又指該組織在大選期間共發表及轉發140萬條帖文，近半為自動轉發。

（綜合報道）