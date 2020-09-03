fb稱瓦解俄網絡 涉再干預美大選

FBI供線索助搗破

Fb網絡安全主管格萊徹（Nathaniel Gleicher）表示，今次是在聯邦調查局（FBI）提供線索下搗破這個IRA相關行動。fb指出，IRA成立假左翼新聞網站Peace Data，並在5月時建立13個fb帳戶和兩個專頁，宣傳及引導網民前往瀏覽Peace Data，有關帳戶迄今有1.4萬追隨者。fb周一以使用虛假身分及協調造假行為為由，移除這些帳戶及專頁；Twitter亦暫停5個屬於Peace Data的帳戶，稱涉及俄羅斯操控。

文章抨擊拜登賀錦麗

總部位於紐約的社交媒體分析公司Graphika周二就IRA的行動發表報告，指出Peace Data以英語和阿拉伯語發文，其編輯全是虛構，網站職員的大頭相利用人工智能（AI）技術生成。

Peace Data自稱是非牟利國際新聞機構，宗旨是「闡釋國際議題、提高有關貪污、環保危機、濫權、武裝衝突、社會運動及人權意識」。目前網站共有500篇英語文章，當中約5%明顯針對今年的美國大選和候選人，部分文章聚焦今年5月黑人弗洛伊德疑遭警員壓頸死亡後，美國的種族問題及動盪。報告指出，該網站主要吸引左翼讀者，以民主黨社會主義者、環保主義者和不滿的民主黨人為目標，文章內容雖對美國總統特朗普傾向負面，但尤其批評拜登及其副手賀錦麗，例如指控兩人「屈服於右翼民粹主義」。Graphika首席創新長（chief innovation officer）弗朗索瓦（Camille Francois）說：「有關行動似乎旨在分化民主黨的支持者，並削弱拜登和賀錦麗的支持度。」

聘美自由身記者撰文

Peace Data發布的內容許多取自其他網站，但也會聘請美國自由身記者撰文，4名替該網站寫稿的記者向《衛報》表示，Peace Data的「編輯」透過Twitter、LinkedIn或電郵接觸他們。一名替Peace Data寫專欄的記者稱，7月時一名Peace Data編輯在Twitter聯絡他，稱可提供每篇稿費200美元（約1560港元）的報酬。他稱接受這機會，部分原因是新冠疫情期間失去工作，而他最後撰寫了有關美國陰謀論運動「匿名者Q」（QAnon）、新冠病毒和氣候變化中，美國黷武主義的角色等文章。他聲稱不知道Peace Data是由俄羅斯組織營運。Graphika調查主管尼莫（Ben Nimmo）表示，該網站招募真人撰寫文章，令人難以察覺其背後的政治操弄。

路透社報道，Peace Data未有回覆電郵查詢。俄羅斯此前一直否認干預美國大選。2016年IRA涉在fb、Twitter及YouTube實行廣泛的散播假資訊活動，企圖分化美國選民及支持特朗普競選，這些社交平台其後因未能防止外國干預大選而遭到國會和公眾撻伐，之後投入資源打擊這類活動。

（華盛頓郵報/路透社/衛報）