暖化下冰川湖30年數量增半 洪水威脅增

這項發現周一刊登在《自然氣候變化》中。科學家分析了逾25萬張衛星圖像，以評估冰川融化後所形成的湖泊如何受到全球暖化和其他過程影響。衛星圖像顯示，冰川湖數量在1990年至2018年間增加了53%，使湖泊覆蓋地球的面積擴大了約51%，全球14,394個冰川湖的面積達到近9000平方公里（相若近9個香港）。研究人員估計，全球冰川湖水量在1990至2018年間增加48%，達156.6立方公里。

過去百年冰湖潰決奪逾萬命

英國埃克塞特大學氣候與環境變代教授哈里森（Stephan Harrison）說：「我們的發現顯示，地表系統對氣候變化的反應速度有多快。更重要的是，我們的結果有助於為科學界填補空白，因為迄今仍不知道全球冰湖的水量有多少」。

對於全球許多貧民來說，冰川湖是重要的淡水資源，尤其是在亞洲山區和南美部分地區，但大量冰融水注入湖中會增加洪水暴漲風險，可摧毁村莊、道路、破壞油管和其他基建。

哈里森指出，當冰川湖愈來愈大，當中更多的水迅速排出，並產生冰湖潰決洪水，「過去一世紀，冰湖潰決洪水已導致上萬人死亡，摧毁水力發電項目等重要基建」。

（衛報/法新社）