fb拒向澳媒付費 威脅封鎖新聞內容

收費法案擬年內通過

包括澳洲新聞集團、九號娛樂集團、澳洲衛報等在內的澳洲主要傳媒企業，一直認為fb及Google等平台透過分享新聞，損害了傳媒的廣告收益。澳洲政府7月表示，將要求fb和Google等科技巨頭，根據一套類似版稅的系統付費給提供新聞內容的媒體，這套制度預計今年通過立法。

fb：應付錢的是傳媒

fb周一在官方網站發文表示，該公司在澳洲眼前只有兩個選擇，一是完全刪除平台上的新聞，一是接受新制度支付新聞發布商無上限的定價。fb澳洲及新西蘭總經理伊斯頓（Will Easton）周二亦在網上聲明中為公司辯解，表示澳洲政府計劃強迫fb付費的內容，其實是新聞機構自願放在fb的平台上，且價格也未考量fb平台透過用戶轉發，替出版方帶來的經濟價值。他又稱，其實是fb應向澳洲新聞業界收錢，又稱若fb迫於無奈要停止澳洲的新聞出版業者和民眾分享新聞，長遠將損及澳洲新聞業界的活力。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）指出，fb目前已有向部分傳媒就新聞內容付費，計劃中的付費草案立法，只是為確保澳洲的新聞企業在與fb及Google談判時可獲公平和透明待遇。

九號娛樂集團指摘fb的「奇怪」反應反映出其壟斷力量，同時亦顯示fb未能認清「以可靠新聞內容去平衡充斥其平台的假新聞」之重要。

（NBC/衛報/中央社）