總統鐵腕被轟打壓異己侵人權

1994年4月6日，盧旺達總統哈比亞利馬納（Juvenal Habyarimana）與同為胡圖族的布隆廸總統恩塔里亞米拉（Cyprien Ntaryamira）乘坐的飛機被人擊落， 盧旺達胡圖族咬定是圖西族武裝組織所為，發動100天的大屠殺報復，導致最少80萬人死亡，是近代史上一次最悲慘的種族滅絕事件。

1994種族滅絕內戰中上位

現年62歲的卡加梅（Paul Kagame）是圖西族人武裝「盧旺達愛國陣線」（RPF）前指揮官，於1994年7月帶領部隊在烏干達軍隊幫助下反攻和奪取政權後，名義上是盧旺達副總統兼防長，實際上已是國家領袖。2000年他當上總統，此時盧旺達仍百廢待興。此後國家在他治下政治漸趨穩定，經濟亦開始飛躍發展。他於2017年大選中以接近99%的得票率第二次連任。在對抗今次新冠疫症上，政府防疫反應迅速，至今全國只有約4000人感染，情况比很多更富有國家要好。

不過，卡加梅20年任內被指獨裁治國，重手打壓反對派和傳媒，異見者被虐待、失蹤甚至遭處決者時有所聞。卡加梅政府經常指控魯塞薩巴吉納等反對派支持叛軍在海外發動襲擊，反對派則指政府目的是以虛假指控迫使他們噤聲。推動非洲民主的非牟利組織Vanguard Africa執行總監史密斯（Jeffrey Smith）說，卡加梅和執政黨的做法，是將批評聲音和反對其管治視為恐怖主義。

（紐約時報/衛報/CNN/德國之聲）