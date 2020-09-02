《盧旺達飯店》主角真身 疑被政府綁架回國

當局指涉恐怖活動 「跨國合作」拘捕

盧旺達調查局周一特意安排被戴上手銬的魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）在傳媒面前被帶到該局辦公室聽取控罪。當局指控他是極端恐怖組織創辦人、領導人和贊助人，包括協助策動2018年多宗襲擊，涉及縱火和謀殺無辜平民；這些組織包括兩個反對黨「盧旺達民主改變運動」（Rwanda Movement for Democratic Change）和「民主黨」（Party for Democracy），前者有一武裝支派，被政府視為恐怖組織。

家人指最後身處迪拜 盼美介入

調查局表示，今次是透過跨國合作拉人，惟未有提及國家名稱，亦沒公布拘捕過程。魯塞薩巴吉納成立的「盧旺達酒店魯塞薩巴吉納基金」發表聲明，稱他最後一次與妻子通話是上周四，當時身處迪拜，相信他是被擄走送回國。魯塞薩巴吉納的女兒卡琳（Carine Kanimba）及阿尼絲（Anaise）昨亦表示，認為父親是被綁架回盧旺達。

魯塞薩巴吉納身處美國的兒子特勒索（Tresor Rusesabagina）向CNN表示，對父親被捕感到震驚，已尋求美國介入。美國國務院稱已得知魯塞薩巴吉納被捕，正監察事態發展。比利時否認與魯塞薩巴吉納被捕有關。

原任酒店經理 內戰冒險救千人

1994年盧旺達爆發內戰，其間胡圖族（Hutu）極端分子屠殺圖西族（Tutsi）甚至是同族異見者，100天內兩族合共80萬人死亡，大部分是圖西族人。身為胡圖族人卻娶了圖西族妻子的魯塞薩巴吉納，是首都基加利（Kigali）高級酒店Mille Collines Hotel的總經理，他運用資源和影響力，庇護1268名圖西族人及溫和派胡圖族人免於戰火及屠殺，包括胡圖族民兵多次收到命令來到酒店殺人時，他使用諂媚和交際手腕，包括向他們提供酒精飲料和禮物，多次化解危機。在他保護下，逾千難民全部安全，他亦被形容為「盧旺達酒店英雄」。不過，亦有生還者指他誇大一己功績以獲取商業利益。

避過暗殺出國 屢斥總統侵犯人權

1996年，魯塞薩巴吉納避過暗殺陰謀後出國，擁有比利時公民權和美國綠卡，在兩地都有住所。他曾獲多個人權獎項，包括美國最高平民榮譽「總統自由勳章」。

現年66歲的魯塞薩巴吉納不時批評盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）侵犯人權。過去數年，他和支持者指控因為不斷批評卡加梅政府及執政黨「盧旺達愛國陣線」（FPR），成為政府針對的目標。4年前，他宣布成立政治運動反對現政府。

（CNN/紐約時報/衛報）