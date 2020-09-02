特朗普撐支持者 稱民兵開槍屬自衛

爭議聲中訪基諾沙

俄勒岡州波特蘭市上周六爆發黑人民權示威者與特朗普支持者兩派衝突，其後極右組織成員丹尼爾森（Aaron Danielson）被一名據報自稱極左組織Antifa成員槍殺。特朗普周一在記者會上被問到他會否譴責其在波特蘭的擁躉在與示威者對峙期間發射漆彈，他回答：「我明白他們（示威者）有很多是我的支持者，但那是和平示威。漆彈是用作防禦，並非子彈。」他指摘該名射殺極右示威者的男子，「他並非用漆彈而是子彈。我認為這是可恥的」。

對於同是他的支持者、少年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）被控在基諾沙槍殺兩人事件，特朗普亦未有譴責，認為其行為情有可原，「你我看到同一片段，我猜他（里滕豪斯）嘗試擺脫示威者。他跌倒後，他們（示威者）暴力地攻擊他……我估計他當時身處極大麻煩中，可能會被殺，但事件仍在調查」。他又趁機批評大選對手、民主黨候選人拜登，指摘他沒有與引發騷亂的極左激進分子劃清界線。

在基諾沙市當局表明不歡迎特朗特到訪下，特朗普周二抵達後預計會譴責「左翼暴民」搶劫城市，並為鞏固其強調「法律與秩序」的總統形象，會與當地警方會面，又會巡視因騷亂受損的商店，但沒計劃與遭警察連開7槍致半身癱瘓的黑人男子布萊克的家人會面。

拜登周一在游離州賓夕法尼亞演說，除強烈譴責最近示威出現的暴力事件，亦批評特朗普煽動暴力，「他可能相信空談『法律和秩序』這些字眼會令他變強，但他未能呼籲其支持者停止在這個國家充當民兵，這顯示他多麼弱」。

（紐約時報/BBC）