兩大優勢 造就安倍繼任人

「貼地」少樹敵

自安倍2012年二度執政以來，菅義偉一直出任內閣官房長官，與副首相麻生太郎一樣，是少數經歷多次內閣改組留任的閣員，被視為安倍左右手。張望認為，菅義偉擅長於內政，這方面或可成「安倍改良版」，尤其是新冠疫情揭露日本社會應變能力落後，相信菅義偉會作出改善，其首要任務仍是控制疫情和挽救經濟。另一方面，菅義偉外交方面較弱，預料未來繼續會在加強美日同盟的前提下，避免與中國為敵。他指自民黨內對華立場強硬的以年輕一代為主，日本在國防需依賴美國，但經濟依然依賴中國。日本財務省公布的7月貿易統計顯示，日本對新冠疫情未平息的歐美出口量持續大減，對華出口則時隔6個月轉增。

不過菅義偉作風低調，亦令他政治形象不鮮明，民望亦不及石破茂高。對於石破茂「贏民望、輸黨選」會否引起民意反彈，張望認為大眾始終關注經濟，民意走向將視乎新政權能否做到實績。隨着眾議院大選預計明年10月舉行，有分析認為新首相將擔任過渡角色，張望則認為這難以預料，須視乎新首相未來一年的表現。

內政強外交弱

各派閥取態成今次自民黨總裁選舉焦點，事實上日本的派閥權力體系一直為人詬病，尤其被視為「年輕一代之壁」，阻礙年輕政治人才上位。張望指派閥是多年來的規矩，難以改變，即使是無派閥人士如菅義偉或小泉進次郎等亦需與各派保持關係。他稱新首相施政有自由度，不會太受派閥影響，尤其是菅義偉這類經驗豐富、熟悉政府人際關係的資深人物，但在外交等須慎重應對的事務則有可能受影響，平衡黨內不同意見。

明報記者 陳籽穎