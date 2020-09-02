黨議員投票選總裁 菅義偉拜相在望 石破茂民望領先 轟派閥政治「違民主」

自民黨總務會昨商討黨總裁選舉方式，以首相在任期內出缺，屬緊急情况為由，決定不舉行全體黨員投票，而由國會議員及地方黨代表舉行總會選出新任總裁。對於部分黨員提出應舉行黨大會，以反映廣泛黨員意願，黨執行部提出可在選舉地方黨代表時透過初選等方式採納民意。投票日程料將於今日決定，預計會在本月14日舉行。會前自民黨幹事長二階俊博稱，目前國民因新冠疫情而陷入不安，必須盡快應對，「政治空白一刻亦不能接受」。

4大派支持 菅義偉料今宣布參選

今次自民黨總裁選舉將由394名議員票，加上都道府縣各3名黨代表共141人投選，取得過半數選票者為勝。前幹事長石破茂及政務調查會長岸田文雄昨分別表明參選，官房長官菅義偉料將於今日舉行記者會，表明參選意向。現任防相河野太郎昨表明不參選。日本放送協會（NHK）稱，菅義偉將談及以往在安倍政府任職達7年8個月的經驗，強調在疫下延續現有政策的必要性等，說明參選理由。

目前菅義偉已獲自民黨內最大派系、首相安倍晉三所屬的細田派（98人），以及其他主流派系麻生派（54人）、二階派（46人）及石原派（11人）陸續表態支持，連同約20名無黨派支持者，他距獲勝所需的268票已非常接近。石破與岸田則暫只獲自身派系的基本盤支持，地方代表意向將成焦點。

石破茂民意支持率拋離菅義偉

不少觀察家認為，總裁選舉拒用全體黨員表決，料是針對黨內支持較弱的石破。共同社上周末做的全國電話民意調查，顯示最受選民支持出任下任首相的是石破（34.3%），菅義偉則以14.3%居次，岸田僅得7.5%。分析認為，今次總裁選舉其中一個重要考慮，是如何延續安倍政治，直至明年9月再次舉行總裁選舉為止，加上菅義偉亦具實務與統率能力等優點，由他接任首相較易獲支持（見另稿）。

石破茂昨在記者會上批評，作為民主政黨，自民黨在總裁選舉中拒絕讓全體黨員投票，缺乏對民意的尊重，令人遺憾。他質疑各派閥為求自身利益，集中支持有較大勝算的人選。

自民黨長期執政 派閥失去行動力

自1955年自民黨走向長期執政的局面以來，派閥向來被視為自民黨標誌。派閥為同系人員提供資金等援助，正面而言有助為政黨吸納廣泛支持基礎，但亦惹「密室政治」質疑。近年自民黨更面對派閥割據以至政黨分裂的危機，派閥漸喪失功能，愈來愈多年輕議員不再加入派閥，選擇自由與黨友合作。前黨總裁谷垣禎一稱，在野黨積弱多時，兩黨制的政權交替已無法實現，令派閥間只着眼黨內的「政權交替」，失去行動力。

（NHK/朝日新聞/共同社）