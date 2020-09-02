黨議員投票選總裁 菅義偉拜相在望 石破茂民望領先 轟派閥政治「違民主」

【明報專訊】日本首相之戰明朗化，已獲自民黨內主要派系支持的內閣官房長官菅義偉拜相機會高唱入雲。他預計將於今日（2日）表明出選黨總裁。目前民望居首、但在黨內欠支持的前幹事長石破茂，料因昨日黨務總會拍板以黨內議員為主導的選舉方式而敗陣，他昨批評派閥決定黨總裁選舉意向「抹殺議員自由意志」，同時難以向選民交代支持候選人的理由，有違民主精神。
自民黨總務會昨商討黨總裁選舉方式，以首相在任期內出缺，屬緊急情况為由，決定不舉行全體黨員投票，而由國會議員及地方黨代表舉行總會選出新任總裁。對於部分黨員提出應舉行黨大會，以反映廣泛黨員意願，黨執行部提出可在選舉地方黨代表時透過初選等方式採納民意。投票日程料將於今日決定，預計會在本月14日舉行。會前自民黨幹事長二階俊博稱，目前國民因新冠疫情而陷入不安，必須盡快應對，「政治空白一刻亦不能接受」。
4大派支持 菅義偉料今宣布參選
今次自民黨總裁選舉將由394名議員票，加上都道府縣各3名黨代表共141人投選，取得過半數選票者為勝。前幹事長石破茂及政務調查會長岸田文雄昨分別表明參選，官房長官菅義偉料將於今日舉行記者會，表明參選意向。現任防相河野太郎昨表明不參選。日本放送協會（NHK）稱，菅義偉將談及以往在安倍政府任職達7年8個月的經驗，強調在疫下延續現有政策的必要性等，說明參選理由。
目前菅義偉已獲自民黨內最大派系、首相安倍晉三所屬的細田派（98人），以及其他主流派系麻生派（54人）、二階派（46人）及石原派（11人）陸續表態支持，連同約20名無黨派支持者，他距獲勝所需的268票已非常接近。石破與岸田則暫只獲自身派系的基本盤支持，地方代表意向將成焦點。
石破茂民意支持率拋離菅義偉
不少觀察家認為，總裁選舉拒用全體黨員表決，料是針對黨內支持較弱的石破。共同社上周末做的全國電話民意調查，顯示最受選民支持出任下任首相的是石破（34.3%），菅義偉則以14.3%居次，岸田僅得7.5%。分析認為，今次總裁選舉其中一個重要考慮，是如何延續安倍政治，直至明年9月再次舉行總裁選舉為止，加上菅義偉亦具實務與統率能力等優點，由他接任首相較易獲支持（見另稿）。
石破茂昨在記者會上批評，作為民主政黨，自民黨在總裁選舉中拒絕讓全體黨員投票，缺乏對民意的尊重，令人遺憾。他質疑各派閥為求自身利益，集中支持有較大勝算的人選。
自民黨長期執政 派閥失去行動力
自1955年自民黨走向長期執政的局面以來，派閥向來被視為自民黨標誌。派閥為同系人員提供資金等援助，正面而言有助為政黨吸納廣泛支持基礎，但亦惹「密室政治」質疑。近年自民黨更面對派閥割據以至政黨分裂的危機，派閥漸喪失功能，愈來愈多年輕議員不再加入派閥，選擇自由與黨友合作。前黨總裁谷垣禎一稱，在野黨積弱多時，兩黨制的政權交替已無法實現，令派閥間只着眼黨內的「政權交替」，失去行動力。