疫下復課陷兩難 摸索平衡點 專家倡必要時彈性停課控疫

聯國警告全球陷「教育緊急狀態」

聯合國教科文組織（UNESCO）統計，截至8月上旬，全球有超過100國因疫情爆發而須關閉所有學校，影響超過60%學生，更可能令2400萬名兒童最終被迫輟學，低收入國家情况料更嚴重，警告全球面臨「教育緊急狀態」。雖然部分國家改以網上授課等方式讓學童可繼續接受教育，但以往多項研究顯示非面授教學效果並不理想，特別是同儕互動對兒童以至青少年的身心發展不可或缺，有助學習處理情緒等技巧，另一方面社交孤立可能導致精神健康問題，並非家長或網上課堂可彌補。此外，部分家庭因資源問題需依靠學校為子女提供免費午餐或安全庇護所，家長亦未必有電腦等資源支援子女自學，令重啟學校顯得迫切。

瑞士教育組織Insights for Education統計，目前已有22國重啟學校，預計到9月中將再有12國全面復課，55國料將局部復課。惟歐亞多國近月在放寬放疫措施後疫情重燃，打亂復課安排，韓國在內的最少10國復課未幾便要再次停課。

《刺血針：兒童及青少年健康》期刊指出，現有研究顯示，與流感及其他呼吸道疾病相比較，年幼兒童感染新冠病毒風險較低，病况較成人輕微，而傳播率亦較低。倘兒童並非播疫關鍵，而關閉學校防疫的成本高於效果，重啟學校可能是更合理做法。不過，世界經濟論壇8月初公布研究，表示過早重啟學校可能損害現有抗疫成果，特別是人口接觸較密切的發展中國家，重啟學校會容易令病毒透過學童快速擴散。

網課面授混合模式 成效待驗證

不少家長亦對復課猶豫不決，主因是不想子女上學面對風險，同時也擔心復課後學生的健康問題。服務非洲落後地區的非牟利組織Pamoza International行政總監懷特（Temwa Wright）則支持復課，除了擔心學童缺乏社交互動，亦自言對要在家中兼任子女的教師感疲累。她認為，部分地區採用半網上授課、半面授教學的混合模式相對完善，但實效待驗證。

政治考慮決定復課惹憂慮

代表教師的「國際教育組織」（EI）秘書長愛德華茲（David Edwards）向《金融時報》指出，各國復課安排存在重大差異，部分國家已建立基於科學的明確準則，以決定可安全復課，同時讓家長、教師等相關人士可表達立場，但亦有國家以政治考慮作為是否復課的決定因素，美國的復課安排尤惹關注。美國總統特朗普7月多番要求全國各地復課，助經濟重啟，無視佛羅里達州等地感染數字上升，令當地教師以集體請病假的方式拒絕復課。不少著名大學亦表明新學期甚至整年都會網上授課。

英國傳染病學家埃德蒙茲（William John Edmunds）早前發表評論稱，只要有足夠防疫措施，例如實行檢測及追蹤接觸者，或是在出現個案時可彈性停課控制感染等，學校應可選擇安全重啟，但必須有大型研究監察復課對疫情的影響，才能讓各國政府採取合適方法降低感染風險，令讓學生能盡快安全地重返校園。

（金融時報/費城問詢報/刺血針）

（環球熱話）