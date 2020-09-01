日揆競逐者 石破茂：應加強對韓關係

石破茂表示，亞洲許多國家因為中美關係惡化而受困，認為日本必須與這些國家建立政治、文化或安全的互信關係。儘管中日存在領土爭議及北京加強壓制香港的自由，造成雙方關係緊張，但在安倍主政下，日本仍審慎改善與中國關係。日本與韓國則因為二戰強徵勞工及「慰安婦」問題而關係緊張。石破茂說：「你不能說，因為我們不喜歡大家，我們就不合作。從日本的國家安全角度來看，韓國是個非常重要的國家。」他也對日本與朝鮮缺乏交流表示關注，「我們應在東京和平壤建立聯絡辦事處」。

細田派麻生派撐菅義偉

日本多間傳媒報道，自民黨昨日擬定於9月8日公布舉行黨總裁選舉，9月14日舉行投票及開票程序，並會在9月17日召開臨時國會推選首相。

今日（1日）舉行的黨總務會將敲定不進行黨員投票、僅由兩院議員及地區代表投選黨總裁的方針，明日（2日）會召開總裁選舉管理委員會，確定選舉日程。時事通信社報道，繼二階派後，自民黨最大派系細田派及麻生派，以及約20名無派系議員昨亦決定支持菅義偉，令其穩握過半數國會議員票（總數為394票）。石破茂亦確定有意出選，而已表明出選的政務調查會長岸田文雄正爭取黨內有力人士支持。

（路透社/共同社）