疫情挫經濟 星洲提高輸入專才門檻

《金融時報》報道，雖然環球企業正紛紛考慮以新加坡取代香港成為區內基地，但當局上周仍決定提高企業聘用海外專才的開支門檻。例如，為專才申請工作許可的最低月薪提高15%至4500坡元（約2.56萬港元）。此外，政府首次引入分級制，對部分行業（包括金融業）的專才薪酬下限設為5000坡元（約2.85萬港元），40至49歲者，月薪下限更達1萬坡元（約5.7萬港元）。政府表示，這項改變將有助企業確保「強大的新加坡核心」。今次是新加坡今年第二次調整外國專才聘請規定，將會影響新聘和簽證續期者。

第二季收縮12.6% 失業率10年最高

新加坡今年受新冠病毒疫情影響，經濟重創，第二季經濟收縮12.6%，不但是金融海嘯以來首次衰退，更是1965年建國以來最大收縮，失業率亦由3.3%升至4%，是超過10年來最高。南洋理工學院商學院副教授約瑟（Damien Joseph）表示，新加坡人近月已在社交媒體上，表達對政府聘任政策的不滿。今年7月大選的議題之一，是確保新加坡人的工作利益。

有技術和金融服務招聘企業的專家表示，近期企業招聘上已見變化，企業都擔心申請外勞簽證不獲批而增加招聘本地人，又稱新政策較受影響的，將會是來自中國和大馬的外勞，他們大多在零售和市場推廣業工作，月薪一般較低。

（金融時報）