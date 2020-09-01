以色列阿聯酋歷史性通航

特朗普女婿率美代表團隨行

該班以色列航空（El Al）編號LY971飛機上有以英文、希伯來文和阿拉伯文所寫的「和平」字樣；客機在上午11時21分從特拉維夫起飛，下午4時左右抵達阿布扎比。白宮高級顧問兼美國總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）、白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）；以色列國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）分別率領雙方代表團。庫什納登機前稱這是歷史性航班，期望它為中東和其他地方開啟更具歷史意義的進程。

以色列、阿聯酋8月13日在美國牽線下宣布達成協議，以色列同意中止兼併約旦河西岸佔領區，換取與阿聯酋關係正常化。以色列官員期盼阿聯酋之行可敲定以色列總理內塔尼亞胡和阿布扎比王儲穆罕默德在華府簽署協議儀式的日期，時間最早有可能在9月。簽署儀式可望成為特朗普連任之路在外交政策上的一大宣傳賣點。華府亦嘗試牽線讓其他阿拉伯國家跟以色列建交，其中沙特態度備受關注，但沙特政府暗示未準備好。

（路透社/中央社）